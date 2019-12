Les denúncies per violència de gènere pugen un 4% a la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre

20M EP

La Comunitat Valenciana va registrar 6.310 denúncies per violència de gènere durant el tercer trimestre de 2019, un 4 per cent més que en el mateix període del passat any, quan es van comptabilitzar 6.068. El nombre de víctimes també es va incrementar, en concret un 11,5%, en passar de 5.506 a 6.138, segons les dades del Servici d'Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) fetes públiques aquest dimecres, i de les quals ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat.