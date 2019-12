Economistes valencians fan la pitjor previsió en anys encara que la Comunitat resisteix millor que la resta d'Espanya

De fet, augmenta el percentatge d'empresaris que assegura que ha empitjorat la seua situació en els últims sis mesos (d'un 13,76% a un 22,70%) i ha descendit el percentatge dels qui entenen que estan millor (d'un 24,32% a un 17,14%), amb el que s'aconsegueixen "els pitjors" resultats dels últims anys.

Si s'analitza la situació professional, els que més empitjoren són empresaris i autònoms (26,4%) i jubilats (20%). Per províncies, els més pessimistes són els castellonencs (34,29% està pitjor que fa sis mesos), seguits dels alacantins (27,23%) i finalment, els valencians (20,54%), més optimistes que la resta.

Així es reflecteix en l'enquesta semestral del Consell de Col·legis d'Economistes de la Comunitat Valenciana (COEVA) -patrocinada per Banc Sabadell-, presentada aquest dimecres pel seu president i degà del Col·legi d'Economistes de València, Juan José Enríquez, juntament amb els degans dels col·legis de Castelló, Jaime Querol, i d'Alacant, Francisco Menargues.

De moment, les dos economies aproven "pels pèls", amb un 5,17 l'espanyola i un 5,11 la valenciana. En el cas d'aquesta última, els principals problemes segueixen sent la inadequada dimensió i estructura de les empreses (per al 58% d'economistes) i l'atur (56,64%). I creix de forma "espectacular" la preocupació per l'impacte del descens de la demanda (del 46,08% al 56,19%), fins a situar-se com el tercer problema per a l'economia valenciana i desplaçar al quart lloc la falta d'infraestructures i comunicacions.

INDÚSTRIA I COMERÇ, SECTORS MÉS AFECTATS

Els sectors productius de la Comunitat Valenciana afectats per la previsió d'una desacceleració segons els economistes serien "clarament" el Comerç (73,21% d'enquestats li atorguen entre un 7 i un 10) i la Indústria (73,10%).

Lleument menors serien les conseqüències sobre la construcció (69,81%), mentre que comparativament els qui menys patirien serien el turisme (54,77%) i l'agricultura (51,87%).