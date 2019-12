Mollà lamenta la "innegable decepció" pel resultat de la COP25 

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha lamentat la "innegable decepció" que ha suposat la Cimera del Clima celebrada a Madrid, que ha acabat amb un "acord de mínims i sense consens sobre els mercats de carboni", per la qual cosa ha instat els territoris "conscienciats" a prendre el lideratge "per a no demorar l'acció de lluita contra el canvi climàtic".

Mollà s'ha pronunciat en aquests termes en un comunicat en el qual ha fet un balanç de la COP25, que va concloure aquest diumenge "després de dos dies de pròrroga en el qual es va intentar, sense èxit, arrancar un compromís dels països sobre els mercats de carboni".

La falta d'acord ajorna a 2020 -en la pròxima cimera de Glasgow- el desenvolupament de la regulació dels mercats globals de carboni, una obligació adoptada en els Acords de París de 2015 i un dels grans objectius que s'havia marcat la Cimera de Xile-Madrid.

Davant la "manifesta impossibilitat d'arribar a acords ambiciosos en l'àmbit internacional, hem de ser els territoris conscienciats els que prenguem el lideratge per a no demorar l'acció de lluita contra el canvi climàtic", ha instat Mollà, qui ha subratllat que els territoris vulnerables, "que ja estem patint la virulència del canvi climàtic, anem a continuar apostant per les fórmules de mitigació i adaptació, com les quals arreplega l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia".

"Per responsabilitat no podem ni quedar-nos arrere, ni comprometre el futur de les generacions; les actuals i les que vindran", ha defès la consellera, a més d'incidir en algun dels objectius adoptats pel Consell com el de l'administració neutra en emissions en 2025.

Mollà ha lamentat que fins i tot la Unió Europea retrocedira en les seues postures. "La trobada va començar amb el compromís europeu d'aconseguir la neutralitat climàtica en 2050 i eixe objectiu s'ha anat diluint pel bloqueig d'alguns països", ha assenyalat en referència a l'oposició de Polònia, que ha obligat al fet que el text aprovat en el si de la UE incloguera una excepció que impedeix l'acord conjunt d'emissions zero.

La titular d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica es va pronunciar sobre aquest assumpte divendres passat, en el marc d'una Jornada sobre Alimentació Sostenible i Canvi Climàtic, en el qual va assegurar que col·locar la reducció d'emissions i el canvi de model en el centre de l'agenda és també "una qüestió ideològica".

Mireia Mollà ha reclamat que, malgrat la decepció, "el Govern no caiga en l'error de fer de l'anàlisi, paràlisi i inicie la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, necessària per a dotar de seguretat jurídica el desenvolupament de la normativa autonòmica".

La consellera s'ha referit a la "urgència" de la legislació per a garantir l'eficàcia de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic, el procés del qual d'elaboració "està ja en marxa".