El alcalde valora la admisión de 15 de los 25 proyectos Edusi por unos 6,5 millones de euros

En una rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo y Empleo, Isabel Albás (Cs), y la teniente de alcalde de Innovación y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent (PP), Bellido ha explicado que "la situación era francamente mejorable", porque hasta mayo de este año había siete proyectos admitidos por 2,1 millones de euros, con ayuda Feder de 1,6 millones de euros.

Según ha agregado, "quedan pendientes de revisión por parte del Gobierno siete proyectos más", que espera que en el mes de enero "resulten admitidos", a la vez que "hay otros tres que no se pueden acometer y se van a reformular", ha adelantado el primer edil. El total de la ayuda europea en la primera fase es de 15 millones de euros, mientras que el proyecto de gasto está valorado en 18,7 millones de euros.

Asimismo, Bellido ha destacado que "ahora toca abrir una nueva convocatoria para garantizar la inversión Feder, con una previsión de gasto de 9,4 millones de euros, con ayuda de 7,5 millones de euros". Los nuevos proyectos se van a centrar en "la misma estrategia de desarrollo aprobada en su día y también muy integrada con la estrategia y objetivos del gobierno del cambio", según ha manifestado.

Por tanto, ha indicado que se fijan "mejorar el acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información" en su aplicación en la administración local; "favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores, potenciando medidas que favorezcan el transporte público y el individual con baja emisión de carbono"; "conservar y proteger el medio ambiente, con impacto en zonas verdes y peatonales", y "promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza", citando en este caso el plan con Loyola Andalucía.

Al respecto, ha destacado que "se va a constituir la comisión de seguimiento de esta estrategia", que se dirige por Alcaldía, con la coordinación del Imdeec, con presencia de todos los grupos municipales, los técnicos responsables del proyecto y con participación ciudadana, ha precisado el alcalde, quien ha afirmado que "se va a hacer un esfuerzo por que los proyectos sean fácilmente entendibles por los ciudadanos", atendiendo al precedente de algunos de la primera fase, en los que "es complicado decir lo que se va a hacer", ha apostillado.

Entretanto, el regidor ha subrayado que "es una prioridad del gobierno del cambio y de este mandato dar continuidad a los proyectos ya aprobados", de manera que "ahora toca impulsar los mecanismos para que la inversión prevista se lleve a cabo a buen término y no se pierda ni un euro", ha defendido, aclarando que "no se va a entrar en ningún revisionismo, solo en los casos que directamente han dicho que no es posible".

PROYECTOS

Por su parte, la primera teniente de alcalde ha precisado algunos proyectos a llevar a cabo, como en turismo, para "la implementación de soluciones de proximidad mediante la geolocalización de recursos turísticos de interés", con una aplicación para turistas, así como la creación de rutas turísticas, todo ello con 119.000 euros.

Además, se destinarán para el cambio de luminarias en mercados unos 35.000 euros y para la monitorización de los consumos energéticos de edificios municipales, por más de 289.000 euros, entre otras partidas en las que se incluyen distintas programadas por el gobierno local anterior, como la actuación del Centro de Emergencia Habitacional y el centro de Servicios Sociales de 'La Foggara'.

Igualmente, ha precisado que en el área de Infraestructuras se contemplaban tres proyectos que "no se pueden llevar a cabo porque hay informes jurídicos que hablan de su inviabilidad jurídica y técnica", como son los relacionados con Ategua, su conexión por vía verde y los anillos del río, de modo que "debe haber disponibilidad física de terrenos mediante cesión", cuando son de otras administraciones y privados.

Al respecto, Albás ha aseverado que "los mismos recursos se van a convertir en dos proyectos, como la mejora del parque del Tablero, con poco más de un millón de euros, y en el entorno de Miraflores y piscinas del río, por 978.500 euros".

Mientras, la teniente de alcalde de Innovación ha comentado que la previsión es "llegar a enero con operaciones admitidas por un total del 50% de la financiación concedida" y con ello convocar la segunda fase, remarcando que "ningún euro de los fondos concedidos se va a perder". Hasta la fecha algunos proyectos de Servicios Sociales han comenzado ya a ejecutarse, mientras que otros están en fase de contratación.