La Sareb ofereix les seues vivendes i solars a la Generalitat Valenciana per a atendre "l'emergència habitacional"

Així ho han acordat el president del 'banc roín', Jaime Echegoyen; el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, i el vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, en una primera presa de contacte per a crear un grup de treball entre les dos parts. L'acord arriba després de la firma d'un primer conveni per a la cessió d'unes cent vivendes per als afectats pel temporal de setembre en la Vega Baixa (Alacant).

A partir d'aquesta experiència, la Sareb i el Consell volen diagnosticar l'emergència habitacional dels valencians i acordar la cessió d'immobles en les localitats on faça falta, per a després donar als ajuntaments el "màxim protagonisme" en les polítiques de vivenda i que així ajusten l'oferta i la demanda.

L'operació conjunta s'emmarca en el procés de desinversió de l'entitat fins el 2027 i es durà a terme "en les condicions econòmiques raonables perquè la Sareb complisca els seus objectius", com ha remarcat el seu president en declaracions als mitjans, aportant les vivendes per a les persones necessitades "en qüestió de dies o setmanes".

De cara al futur, les dos parts estudiaran la cessió d'espais "sempre que tinga sentit", amb la possibilitat d'engegar promocions públiques de vivenda en els solars de l'entitat o d'iniciar projectes industrials o d'altres característiques. També analitzaran que la Generalitat puga intervindre en les vivendes de la Sareb inacabades a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha).

Després de la reunió, Echegoyen ha destacat que la Comunitat és "molt important" per a la societat per la quantitat d'actius i ha recordat les 4.000 vivendes distribuïdes per Espanya mitjançant acords amb comunitats autònomes i ajuntaments, 2.800 ja entregades. "Un dels problemes de la vivenda és que tarda temps a existir, cal fer-la i porta uns dos anys i mig, mentre la necessitat de la gent és de hui", ha exposat.

El titular de la Sareb també ha posat en valor la voluntat del Consell d'abordar estar problemàtica, en ser la seua primera trobada amb Puig en els cinc anys que porta en l'entitat, i ha lamentat que l'acord partisca de la "desgraciada emergència" de la DANA (depressió aïllada en nivells alts) de finals d'estiu.

SENSE TRACTES DE FAVOR

Preguntat per l'acord Sareb-Generalitat que no va fructificar la passada legislatura, perquè el Govern valencià no acceptava vivendes 'okupades', Echegoyen ha reconegut que "potser les condicions del conveni no són les adequades per a una comunitat autònoma" i ha remarcat que l'entitat no pot fer "tractes de favor" entre regions.

Per la seua banda, Puig ha destacat que per a la Generalitat és una "obsessió" resoldre els problemes de vivenda en aquesta legislatura, amb l'objectiu que tots els ciutadans puguen desenvolupar el seu projecte de vida i de mobilitzar tant els parcs municipals com els actius de la Sareb. El conseller d'Habitatge ha coincidit en la meta que els damnificats per la DANA tinguen un lloc on viure mitjançant aquest conveni i altres aconseguits amb entitats com el Banc Sabadell.