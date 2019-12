Las polémicas palabras de un diputado de Vox en Murcia sobre los hijos de madres solteras

Francisco Carrera, diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, ha levantado una fuerte polémica tras calificar como "conejos" a los hijos de madres solteras en un debate en la televisión autonómica murciana, informa La Opinión.

El político participaba en un debate acerca del descenso de la natalidad en la Región de Murcia. Carrera dijo que "la solución normal y la que te aumenta la natalidad, la que hace que tengamos un millón de niños, no son las familias monoparentales".

La diputada del PP y portavoz adjunta Miriam Guardiola le replicó que "una mujer puede tener perfectamente hijos en solitario". Fue entonces la irrumpió y exclamó: "¡Conejos!".

La presentadora pidió explicaciones al político de Vox, "porque hay muchísimas madres que han tenido hijos solteras y han tenido niños, no han tenido conejos", e invitó a Carrera a que retirara sus palabras, algo a lo que el político se negó: "Yo no retiro nunca nada, porque lo que digo es lo que pienso. Solamente en el confesionario igual lo hago, pero en una mesa de estas no".