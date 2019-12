La Diputación buscará aprobar sus presupuestos con el mayor consenso posible pese a tener mayoría

En una entrevista a Europa Press, el también secretario general del PSOE de Granada ha asegurado que su voluntad es "no querer aprobarlos solos" y que buscará que las cuentas de cara al próximo año sean "consensuadas" y "de las máximas formaciones posibles".

El proyecto de los presupuestos, que según Entrena superarán los 250 millones de euros, será debatido el próximo 23 de diciembre en un pleno en la Diputación, momento en el que se conocerán con exactitud las cifras de ingresos, gastos e inversiones.

"Ahora mismo estamos trabajando en un borrador y hablando con los distintos grupos políticos de la Diputación. Estoy seguro de que todos tienen cuestiones que nos pueden aportar positivamente a mejorar el presupuesto y esa es la idea", ha asegurado el presidente de la Diputación.

Las cuentas de 2019, con las que la Diputación de Granada trabaja en la actualidad, alcanzaron la cifra de 253,4 millones de euros, incluyendo las cuentas de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, con unos gastos de 249,9 millones y contemplando unas inversiones de 36,8 millones.

"Es el presupuesto de una Diputación con muchos municipios pequeños, la mayoría de ellos en riesgo de despoblamiento, de una Diputación muy comprometida con la igualdad de oportunidades y de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, sabiendo que esa igualdad real es una utopía, pero tenemos que trabajar en esa dirección", ha aseverado.

El presidente ha remarcado que la Diputación granadina se encuentra "saneada" con un endeudamiento "cada vez menor" y que cumple con los parámetros fiscales mandados desde el Gobierno de España, además de ser un organismo público que cumple con el plan de pago a proveedores, abonando con rapidez las facturas "en un momento complejo y difícil".

Entrena ha asegurado que la lucha contra la despoblación de la provincia de Granada "es el principal objetivo político de este gobierno en esta legislatura" y que esta será una de las líneas maestras del presupuesto de 2020.

"Somos consciente de que no hay soluciones milagrosas. Debemos de luchar para que la despoblación no se produzca de manera forzada, porque no tengan oportunidades o porque no tengan servicios públicos. Nosotros vamos a ser muy ambiciosos en nuestra competencias a través de todas nuestras políticas y de nuestras inversiones. Pero hay cosas que no son de la Diputación e influyen en el fenómeno de la despoblación, y ahí nos vamos a nombrar portavoces de Granada y vamos a defender a los ciudadanos", ha comentado.

Así, Entrena se ha mostrado preocupado por las políticas públicas que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en la provincia de Granada, sobre todo en materia de Educación y Sanidad, tras el cierre de colegios rurales en la provincia o la suspensión de consultas médicas por vacaciones.

"Yo espero que la Junta reaccione y no siga con esta dinámica, ojalá que no se mantenga. Porque cerrar un colegio o un consultorio es cerrar un pueblo. Hay una suma de acciones que podemos hacer todos y que si las hacemos podemos revertir la despoblación", ha valorado.

PRESTACIONES DE DEPENDENCIA

Respecto a la gestión autonómica que la Junta de Andalucía quiere hacer de los sistemas de Dependencia y Drogodependencia de las provincias andaluzas, Entrena se ha mostrado favorable a que sea el organismo andaluz el que lo gestione, pero "sin perder servicios públicos".

"No queremos permitir que ese traspaso de la competencia sea a costa de disminuir los magníficos servicios que les estamos prestando ahora y el porcentaje de resolución de problemas de drogodependencia que tenemos. Si se asume con el nivel de calidad que tenemos, no habría problema. Lo que no aceptamos es recortes ni en esto ni en ningún servicio público. Sobre todo cuando afecta a las situaciones personales más complejas de resolver", ha espetado el presidente de la Diputación.

El socialista ha recordado que, como institución, la Diputación siempre ha trabajado con "la más absoluta lealtad" con la Junta, pero ha valorado que en este año ha notado que se le está dando "menos importancia" a estos problemas sociales "con los que estamos tan comprometidos desde nuestro gobierno", algo que ha asegurado le "preocupa bastante".

"Yo espero que a final las cosas se normalicen, y en vez de pensar en cómo ahorrar recursos económicos en este tipo de servicios públicos fundamentales se piense en cómo reforzarnos y prestar un servicio de mayor calidad para la gente que lo necesita, con la mano tendida y desde la más absoluta lealtad con el resto de administraciones", ha comentado.

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE

Otra de las líneas a desarrollar con el presupuesto de 2020 por parte de la Diputación serán las infraestructuras de la provincia, con las que atienden a más de 170 municipios, sobre todo en materia de mejora y de optimización de recursos; iniciativas que desarrollarán cofinanciadas con proyecto de la Unión Europea.

"Tenemos superávit presupuestario cada año, y un porcentaje del mismo lo dedicamos a la Red Provincial de Carreteras. No somos una institución de grandes autovías, pero son infraestructuras fundamentales en nuestro medio rural, ya que los accesos que tienen la mayoría de los pueblos de nuestra provincia son a través de nuestras carreteras, y tienen que estar en condiciones, ha remarcado Entrena.

El presidente de la institución provincial también ha anunciado que se va a renovar el alumbrado público de la provincia de Granada para hacerlo "más eficiente", y que se van a realizar actuaciones en los inmuebles municipales para la mejora de su eficiencia energética a través del uso de energías renovables.

"Estamos viviendo una etapa en política compleja y a la vez muy ilusionante, impulsando las políticas del futuro. Queremos un planeta sostenible, y cada uno en el ámbito de nuestra responsabilidad tenemos que tener en la mente la palabra sostenibilidad. Menor consumo, usar de forma eficiente los recursos públicos, economía circular y que todo se reutilice, evolución en la energía y todas las medidas oportunas en este aspecto", ha concluido.