Oltra demana que el Govern tracte igual a totes les CCAA després de les ronda amb els presidents autonòmics

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, ha defensat aquest divendres que el Govern ha de tractar igual a totes les comunitats autònomes després de la ronda del president en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, amb els presidents autonòmics. "És igual que parlem de Catalunya que de Terol", ha recalcat.

A l'espera de la data de la trobada de Sánchez amb Ximo Puig, 'president' de la Generalitat i líder del PSPV, Oltra ha sostingut que la ronda s'emmarca dins de la normalitat institucional perquè "és normal que el president parle amb els territoris encara que estiga en funcions".

Això sí, ha recordat en la roda de premsa després del ple del Consell que el full de ruta del Govern valencià està clar i marcat pel "gran acord polític" dels partits de les Corts per un canvi del model de finançament autonòmic, una cosa absolutament peremptòria" per a la Comunitat.

Oltra també ha instat al futur Govern a la regularització del deute històric valencià, produïda "per l’infrafinançament sostingut durant dècades", i a potenciar les infraestructures valencianes en els pròxims Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Aquests seran els "temes troncals" de la trobada Sánchez-Puig, encara que ha remarcat que el 'president' podrà posar sobre la taula qualsevol altre que considere necessari. "Encara és ràpid per a marcar aqueixa agenda perquè ni tan sols sabem la data d'aqueixa possible reunió", ha puntualitzat.

Preguntada per com veuria el Consell que Catalunya obtinguera més beneficis, Oltra ha insistit que "el que el Govern valencià vol és que hi haja Govern, si pot ser no en funcions, i que estiga en la línia del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem).

Diversitat d’identitats i igualtat de drets

A partir d'ací, ha cridat al fet que l'Executiu done un tracte igualitari a totes les comunitats: "És igual que parlem de Catalunya que d'Aragó, particularment de Terol, o de La Rioja; s'ha de construir un marc institucional, un sistema de finançament i un marc de relacions que garantisca la igualtat i els drets".

En definitiva, es tracta que "els valencians, per viure en la Comunitat, no tinguen menys que a Cantàbria, Galícia, Castella-la Manxa , Andalusia o Melilla". "És una cosa que val per a tot el territori espanyol i és el que defensarem: la diversitat territorial d'identitats i la igualtat en la garantia de drets", ha reivindicat Oltra.