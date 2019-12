Entrevista | Morgan: “El año que viene vamos a parar de tocar para descansar y componer el tercer disco”

Prácticamente no han parado de tocar desde que sacaron su primer álbum, North, en 2016. Lo encadenaron con Air (2018), premiado y destacado en muchas de la listas de lo mejor el año pasado, y entre uno y otro Morgan han girado por salas, teatros y festivales de toda España.

Los madrileños, que este sábado (agotado) y domingo (entradas disponibles) actúan en su ciudad, no se despedirán hasta el 25 de enero, en la sala Apolo de Barcelona. Las 25 fechas de su fin de gira se pueden consultar en su web.

Además, volverán a Madrid por Reyes para una buena causa: acaban de confirmar que el 5 de enero ofrecerán un concierto benéfico en el Teatro Real de Madrid junto a la Banda Sinfónica Municipal (localidades ya a la venta), cuya recaudación se destinará a la organización Mensajeros de la Paz.

¿Cómo han vivido 2019, con la resaca de los premios y menciones entre lo mejor de 2018? Nina: La verdad que con la misma intensidad, hemos estado girando mucho y hemos hecho festivales. Para nosotros ha sido tan bonito e intenso como 2018.

Paco: Sí, lo hemos vivido de manera muy pareja, hemos querido aprovechar para seguir tocando y mantener una constancia, el público está reaccionando muy bien.

¡Vaya tres años! De la salida del primer disco a ahora no han tenido un respiro. ¿Han notado mucho el cambio de tocar por diversión a profesionalizarse? Nina: La filosofía es un poco la misma.

Paco: Sí, en lo musical, sí. Al final tocamos por diversión, ¿no? Pero si no viene gente a verte giras menos o no puedes alejarte de tu ciudad… Una vez que se pone un poco más profesional pues tienes que contar con más gente, especialistas que pueden ocuparse de cosas que se nos escapan o se nos dan peor...

Nina: Hemos hecho equipo de manera natural. Ha sido como hacer el grupo de amigos más grande, sabes que estás currando pero al final no dejas de disfrutar con ellos.

¿Sienten que se han quitado ya un poco de encima la etiqueta de banda revelación? Imagino que es algo que ayuda pero puede llegar a pesar también… Nina: Bueno, siempre está bien ser revelación para alguien que no nos haya visto nunca y viene a un concierto y nos conoce. No somos muy de fijarnos en las etiquetas. Nos centramos más en lo que sentimos nosotros en cada momento, no le damos muchas vueltas.

Hace unos años la americana y el rock sureño no tenían mucho recorrido en España y el funk y el soul siempre han sido circuitos muy cerrados aquí. Morgan ha recogido todas esas influencias y las lleva a un público más amplio. Paco: Intentamos no cerrarnos demasiado en un sonido particular. Nos sale así, es obvio lo que nos gusta y que no es tan popular como otros estilos pero tampoco sabemos muy bien cuál es el nuestro. No queremos encorsetarnos, yo creo que lo que se nota es la música que nos gusta…

Nina: ...y que hay mucha gente a la que le gusta lo mismo que a nosotros y por eso viene a vernos, porque siente reconocidas sus influencias en lo que estamos haciendo. Esa conexión es muy bonita y esperamos que siga ocurriendo. Cuando entramos a trabajar en una canción no decidimos antes, pero nos vienen todas esas influencias.

¿Cómo puede ser que siga sorprendiendo que a un grupo así le vaya bien en España? Nina: Hay un montón de bandas haciendo eso… Somos conscientes de que somos muy afortunados, porque es duro. No sabemos muy bien qué ha pasado con nosotros pero hay algo que sí que ha conectado con la gente. Hay bandas amigas y a las que admiramos que lo hacen muy bien y no sucede así con ellos… no sabemos qué es. Así que lo que estamos haciendo es disfrutarlo hasta que deje de pasar o no… porque entendemos la dificultad.

Allanaron el camino artistas como Quique González, con quien tienen una relación estrecha: han girado con él como parte de su banda y han colaborado en algunas canciones y conciertos. Nina: Figuras como él son superimportantes, no solo por lo bien que compone y lo maravillosa y rica que es su música, sino porque también hace un trabajo muy importante de facilitar el camino y la conexión entre estilos que a lo mejor no son muy de aquí, pero que también podemos hacer nuestros con mucho cariño.

Paco: La M.O.D.A. le invitaron a su concierto fin de gira en Madrid y se veía un poco eso. Ellos se han fijado en él también para hacer las cosas que hacen y estaba el Palacio de los Deportes lleno. Que consiga eso una banda de local es una maravilla.

¿Siguen tocando en sus otros grupos o ya no les da la vida? Nina: El fin de gira está siendo muy intenso, tocamos todos los fines de semana… Por suerte ahora estamos centrados en esto, porque nos han salido un montón de conciertos muy bonitos. Pero nunca hemos dejado de ser también Anaheim, India Tango, Salto, Ekain toca con Dinero… y Quique González ahora está haciendo su gira, en la que no estamos, pero a veces nos encontramos en algún sitio y es un gusto verse y recordar los momentos tan bonitos que hemos vivido.

¿Cómo se organizan en su discográfica, North Records? Paco: Realmente lo creamos por temas editoriales y solo para Morgan, es más algo administrativo.

Nina: Te hacen pensar desde el principio que tú solo no puedes y no te dan las herramientas para darte cuenta de que sí, si contratas lo que necesitas...

Paco: Puedes incluso montar tu propia editorial pero da mucho trabajo. Tenemos contratado management y editorial y el resto lo hacemos nosotros.

Nina: Con tus recursos aspiras a tener a alguien que te eche una mano.

Paco: Si fuésemos una banda internacional de las que tocan por todo el mundo, ahí ya se te va de las manos y necesitas una infraestructura muy grande.

¿Compaginan la música con otros trabajos o les da para vivir? Nina: Ahora mismo sí porque no hacemos locuras, mantenemos el mismo estilo de vida de siempre y más o menos podemos tirar solo con la música… Lo bueno es que además podemos tener un equipo muy bueno, cuidarlo bien y que estén a gusto. Todo eso podemos cubrirlo al nivel que estamos, espero que podamos seguir así. Lo que recuperas después no es siempre económico, llegan cosas que son mucho más enriquecedoras que eso.

¿Cómo va el tercer disco, sienten presión? Paco: No, ninguna, después del fin de gira pararemos. Desde el primer disco apenas a habido pausa, el segundo se compuso durante la gira y se grabó a la vez que el fin de gira. Ahora queremos aprovechar para hacerlo de otra manera, tener más tiempo y ver qué pasa. Más que presión hay ganas.

Nina: Ahora mismo no tenemos canciones nuevas y por eso hay ganas.

¿Qué podemos esperar de él, tienen alguna idea clara? Paco: Estamos a cero, no hemos pensado ni en productor...

Nina: No somos muy de plantearnos nada previamente, así lo hemos hecho siempre. Iremos al local y lo que salga. A nosotros cinco nos parece muy entretenido y artísticamente es maravilloso tener la libertad de poder tomarnos este tiempo el año que viene para hacer un disco. Lo más bonito que nos ha pasado con Morgan no es solo haber podido tocar mucho y que venga gente a vernos, sino que esa misma gente nos está dando la libertad de hacer las cosas como nosotros queramos… A ver, no lo sabemos, a lo mejor luego se olvidan de nosotros, pero a priori poder tomarte un año para trabajar en lo que tú quieres…

¿Ni siquiera tocarán en festivales? Nina: No, no, no…

Paco: No, después del fin de gira el año que viene no se toca. Nuestra idea es parar un año y dedicar todo nuestro esfuerzo al disco. Bueno, primero vacaciones.

Nina: En mi cabeza hay vida solo hasta el 25 de enero, no veo más allá. También necesito coger perspectiva y drenar, porque son muchas emociones, mucho rato y todos los días. Eso va a ser muy buen material, tenemos la bolsa llena de cosas increíbles que vamos a ir soltando cuando nos juntemos a hacer canciones los cinco.

Es curioso que dos de sus canciones más populares sean en castellano. ¿Les molesta que les pregunten todo el rato si van a cambiar de idioma en el próximo disco? Nina: Hombre, molestia no es, si están preguntando es que algún interés tienen en nosotros y eso está muy bien. Se hace un poco tedioso pero no puedes controlar lo que piensan los demás, así que molestia ninguna. Entendemos también que ocurra: si tú estás cantando a un público que habla español, es normal que con ‘Volver’ o ‘Sargento de hierro’ conectes automáticamente. El vínculo con esas canciones es más inmediato y nosotros estamos agradecidos. Lo mismo nos salen 15 canciones en español, pero yo viendo la tendencia hasta ahora te diría que no tiene pinta...

¿Cuáles son sus temas favoritos para escribir y cómo componen ahora? Paco: Para el nuevo disco queremos probar a tocar en el local y que de un riff de guitarra o de un bajo salga una canción...

Nina: Va a ser divertido. En nuestra colaboración con Coque Malla estuvimos una semana así y fluyó muy bien, Entre nosotros cinco hay un buen lenguaje y es fácil que salga natural, que alguien traiga un hilito y vayamos tirando de él.

Paco: En el disco anterior había menos tiempo y Nina traía melodías, letras….

Nina: Nos genera mucha expectación, tenemos ganas de currar juntos y eso es siempre bonito. A la hora de escribir me inspiran vivencias personales, enfados, penas, alegrías… pero para mí no hay un momento o lugar concreto del que salgan las canciones. Simplemente lo que vamos sintiendo que hay que sacar… no hemos preparado nada nunca.

Paco: Y eso es parte de Morgan, ese punto de naturalidad que yo creo que es una virtud. Será bueno o malo, pero me ha salido así.

Nina: Y es algo tuyo. Cuanta más libertad tengas, mejor.

Paco: Si quieres perseguir algo, vas mal. Hay gente a la que le sale porque tiene mucho talento, pero es muy personal....

Nina: No hay una manera mejor o peor de hacerlo, simplemente que a nosotros nos sienta mejor esta.

Paco: Eso es.

¿Creen que les ha beneficiado tener a una mujer al frente de las voces y la composición? Nina: No lo había pensado nunca. Puede haber pasado, pero no que sepamos...

Paco: Ella compone muy bien, canta muy bien y toca muy bien y las canciones que hemos hecho a la gente le han gustado. Pensar en géneros…

Nina: Lo normal sería que no haga falta forzarlo, que no se piense en contratar mujeres para ganar público sino porque tienen talento. Lo malo es el postureo, aunque tengo que decir que también ayuda: a unas malas, mejor que te llamen por eso a que no te llamen. Pero ojalá lleguemos al punto de que sea una cosa normal y no haga falta alardear de ello.

¿Qué vamos a ver en los dos conciertos de Madrid, van a ser muy diferentes uno de otro? ¿Habrá sorpresa navideña? Paco: Vamos a hacer dos conciertos iguales.

Nina: Igual que otras veces hemos llevado vientos, coristas o invitados, para estos queremos despedirnos como llegamos, los cinco, y que la gente vea el mismo ‘show’ vaya el sábado o el domingo. Con este repertorio estamos muy a gusto, repasamos cosas de todo nuestro camino, que ha sido corto pero muy intenso, y lo despedimos con mucho cariño y esperando que la gente se emocione con nosotros. Yo veo venir el final de la gira y me da muchísima pena, a la vez que tengo ganas de currar en lo siguiente, porque ha sido una etapa muy bonita.