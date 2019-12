Lladró prorrogarà 100 dies l'ERTO iniciat en 2018 a 200 treballadors en les empreses de 'Porsa' i 'Art i Porcellanes'

El pacte suposa l'aplicació d'una "suspensió dels contractes en 100 dies laborables" en aquestes dos empreses del grup, encara que aquest temps podria reduir-se "en funció de l'evolució de les vendes". La mesura afectarà 200 treballadors i tindrà vigència fins a finals de 2020, segons ha informat la companyia aquest divendres en un comunicat.

Aquest ajust conjuntural arranca amb la "previsió de resultats positius" de les accions, inversions i noves col·leccions que s'estan llançant al mercat en 2021, any en el qual Lladró -propietat del fons inversor PHI Industrial des de 2017- estima "recuperar la producció al 100%".

En paral·lel, durant 2020, la firma de porcellana atendrà cites comercials "imprescindibles" i participarà en les principals fires internacionals: M&O, Paris, al gener, MACE, Itàlia, a l'abril, així com en certàmens a EUA i Àsia, ha avançat la companyia.

Així mateix preveu continuar amb l'expansió de la xarxa de distribució a través de les tres grans àrees entorn de les quals gira la seua portfolio: 'Heritage', una mostra del virtuosisme tècnic i artístic, escultures de porcellana s'inspiren en diferents emocions, cultures i tradicions; 'New concept', categoria que inclou escultures, llums sense fils, aromes, joies i accessoris per a la llar contemporanis; i 'Il·luminació i projectes' per a professionals del disseny d'interiors i clients que busquen propostes d'il·luminació úniques, com el són les elaborades en porcellana.

A més, Lladró vol seguir reforçant de la venda online, "el creixement percentual de la qual aprecia un augment considerable i per tant una aposta sòlida", ha destacat.

Accions que, entre altres mesures, tenen com a objectiu "retornar-li a la firma tot el valor i creixement que mereix tant pel treball que exerceix com per la seua aportació econòmica i social", conclou el comunicat.