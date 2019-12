El Gobierno advierte a los consejeros de Gijón al Norte del "deber de sigilo"

La propuesta ha contado con el apoyo de Foro, Ciudadanos, PP y Vox, mientras que PSOE e IU han votado en contra y Podemos-Equo se ha abstenido. El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha recordado que a ningún concejal le faltó información sobre Gijón al Norte cuando gobernaba Foro, dada la importancia de este proyecto para la ciudad.

Unido a ello, ha tildado de "irresponsables" las declaraciones del consejero de Infraestructuras del Principado, Juan Cofiño, al cuestionar la trascendencia de la centralidad de la futura estación. También ha recordado que para que se pueda anular el convenio de Gijón al Norte, deberá pasarse de 316 millones de euros a 479 millones, algo que ha considerado dudoso.

Sobre esta propuesta, la concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha replicado a Foro que cuando se firmó el convenio hubo unos cálculos sin ningún estudio serio sobre el coste de la estación, a lo que ha considerado que el debate de la centralidad es "cuanto menos discutible". Dicho esto, ha precisado que en todo caso hace falta un 'metrotren' que sea rápido.

Ha recordado, sobre la propuesta de Foro, que antes, cuando gobernaba este partido en la ciudad, a nadie le dio por cuestionar que había que entregar documentación del Consejo, ya que no lo permite la legislación mercantil al tener los consejeros "el deber de sigilo".

Por su parte, el portavoz de IU, Aurelio Martín, ha apuntado, no obstante, que de la información del Consejo de Gijón al Norte se dará cuenta en Comisión o en el Consejo Social si así se solicita, por lo que no cree que vaya a haber un problema de transparencia. Además, sobre el debate de la centralidad, ha indicado que esta la da la estación del 'metrotren', a lo que ha insistido en que donde está previsto ubicarse no es el centro urbano.

El concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo, por su lado, ha recalcado que él representa al Ayuntamiento en el Consejo de Gijón al Norte, por lo que no ve problema en informar al resto, aunque ha visto importante que se aclare la fórmula ya que la sociedad se rige por una legislación mercantil.

Por parte de Podemos-Equo, su portavoz, Yolanda Huergo, ha visto "imprescindible" que se facilite toda la información para que puedan ejercer su función en el Ayuntamiento. Ha pedido, eso sí, confirmar de qué forma sería lo más apropiado.

El PP, por su parte, ha pedido buscar fórmulas para hacer llegar la información del citado Consejo a grupos que no cuentan con representación en Gijón al Norte, dado el calado del proyecto. También ha incidido, sobre la estación intermodal, como la provisional de Sanz Crespo supuso una pérdida de usuarios, a lo que ha incidido en que la empresa Alsa defiende la centralidad a la intermodalidad

Vox, por su lado, ha pedido a Martín que no le haga "trampas" acerca del centro de la ciudad, a lo que ha remarcado que otra cosa es que se quiera romper el consenso alcanzado en torno a la ubicación de la estación intermodal.

COMETCON

En el turno de preguntas, y en respuesta a Vox, el concejal de Promoción Económica, Santos Tejón, ha señalado que la Cometcon se dirigió a Divertia para usar el recinto ferial gijonés para la edición de 2020. Ha resaltado, con base a ello, que de esta forma Gijón se convertirá en referente del Norte de España en este tipo de eventos de ocio saludable y recreativo juvenil.

Y si bien no ha dado una cifra del coste de traer este evento a la ciudad, que antes se celebraba en Oviedo, ha indicado que la cifra no será "ni parecida" a la que había en la capital asturiana, por una mayor previsión de público al ser el recinto mayor.

Con todo, ha estilado una asistencia de unas 25.000 personas, con más de 40 comercios que harán una caja media de 2.000 euros tres días, mientras que la facturación en bares y cafeterías aumentará previsiblemente un 30 por ciento. Además, en hoteles habrá unas 1.000 personas por día entre visitantes y participantes, al margen de la generación de empleos en sectores vinculados a este evento.

Ha recalcado a Vox, eso sí, que no hay "ninguna piquilla" con Oviedo, sino que se vio que el evento era adecuado para Gijón. Es más, ha remarcado que ante cualquier evento de este tipo, lo importante es que se quede en el Principado.

También en respuesta a Vox, sobre la pérdida de calidad en la atención a los usuarios del centro de salud de La Camocha, la concejala Salomé Díaz (PSOE) ha remarcado que no es competencia del Ayuntamiento.

De todos modos, ha avanzado que trabajará en colaboración con la Consejería Salud en cualquier tema que afecte a los gijoneses, a lo que ha recalcado que le consta que en el proyecto de Presupuestos Regionales de 2020 figura una partida para el proyecto de construcción de un nuevo consultorio en Vega-La Camocha.

LIMPIEZA DE LOS RÍOS

En el apartado de ruegos, y en respuesta a Ciudadanos, el edil de Mantenimiento y Obras Públicas, Olmo Ron, ha indicado que el informe sobre la competencia municipal en la limpieza de los ríos del municipio, encargado en el mandato anterior de Foro, se hizo "mal y tarde", ya que no se arroja luz sobre este aspecto.

Sí que se hará un nuevo informe sobre cómo debe actuarse para una limpieza sostenible medioambientalmente y quién la debe llevar a cabo. Eso sí, ha aclarado que se está haciendo actuaciones puntuales de limpieza de cauces, pero que son programadas en función de necesidades.

El Pleno, por otro lado, se ha dado por enterado del cambio de denominación de la Milla del Conocimiento, que pasa a añadir el de la científica asturiana fallecida Margarita Salas. La alcaldesa ha precisado que la sugerencia de dedicar este espacio a Salas partió de la ex regidora socialista, Paz Fernández Felgueroso.