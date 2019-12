La llei valenciana de benestar animal perseguirà el "sacrifici zero" i obligarà a esterilitzar en casos puntuals

20M EP

La futura llei valenciana per a la protecció i benestar dels animals de companyia partirà amb l'objectiu d'aconseguir el "sacrifici zero"; és a dir, evitar l'eliminació d'animals abandonats o silvestres de l'àmbit urbà per motius merament aritmètics. També fomentarà les adopcions i obligarà a esterilitzar les mascotes en casos determinats.