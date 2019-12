Investiguen si el detingut pel cas Marta Calvo va repetir el modus operandi en més ocasions i a altres autonomies

A més, respecte a la jove de 19 anys de Carcaixent de qui no es tenen notícies des de dies després de la desaparició de Marta, "al principi" no ho relacionaren amb aquest cas però els investigadors ja treballen "clarísimamente" amb la hipòtesi que no siga una desaparició voluntària, tal com s'havia apuntat en un primer moment.

Així ho ha manifestat a preguntes dels mitjans hui el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.

El delegat ha sigut preguntat per si la desaparició de Marta Calvo pot estar relacionada amb altres dos casos: el de la mort al juny d'una altra jove a València, que exercia la prostitució en una vivenda del barri de Russafa, i el d'una altra dona que treballava en una casa de cites de l'Eixample de València i que va morir a l'abril, dies després de romandre ingressada en coma induït en un hospital de València i després d'haver mantingut relacions amb un client que se'n va anar precipitadamente del lloc.

Fulgencio ha afirmat que "s'està investigant": "És cert que quan apareix una primera coincidència és obligació de les Forces i Cossos de Seguretat i s'està tractant de veure aquells casos que pogueren tindre certes similituds, estudiar les possibles connexions".

"El que es fa en aquests casos per part dels cossos policials és tractar d'anar reobrint investigacions per a veure si és possible que hi haja connexions, però com una possibilitat més per a no deixar res el descobert", ha precisat.

En qualsevol cas, ha subratllat que "és molt ràpid per a determinar si pot haver-hi connexions o no" entre aquests casos i el de Marta Calvo i ha indicat que s'han obert investigacions de nou en el cas de les dones mortes a València "i no només en aquest àmbit geogràfic sinó que la investigació s'estén a altres comunitats autònomes".

"I de les actuacions que vagen dictaminant els corresponents jutjats, perquè en molts casos cal reobrir investigacions, anirem estudiant les situacions que es donen en cadascun. No descartem res, però no deixem d'investigar", ha emfatitzat.

LA DESAPARICIÓ DE CARCAIXENT, "CLARÍSIMAMENTE NO VOLUNTÀRIA"

Quant a la desaparició de la jove de Carcaixent, sobre la qual al principi els investigadors plantejaven que fóra voluntària, Fulgencio ha explicat que inicialment entenien "que no hi havia relació i que semblava una desaparició voluntària", però açò últim ara ho posen "molt en qüestió".

"Ja estem treballant claríssimament amb queè no siga una desaparició voluntària. Eixa valoració inicial venia donada perquè dies després de la seua desaparició la xica va esborrar les xarxes socials, cosa que evidentment pareixia raonable entendre que haguera sigut ella mateixa. No tenim res clar sobre que tinga cap tipus de relació. Estem parlant d'una desaparició no voluntària, aquesta és la hipòtesi de treball", ha afegit.

Així mateix, ha anunciat que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, que ja treballa en la investigació del cas de Marta Calvo, se sumarà també a les perquisicions sobre la jove de Carcaixent.

"NO HI HA UNA XIFRA"

Sobre quants casos creuen les forces de seguretat que poden estar relacionats amb Jorge Ignacio P.J., el delegat del Govern ha apuntat que "s'està tractant de determinar els casos que pogueren tindre una similitud però no hi ha una xifra".

Igualment, ha insistit que "no hi ha un número" de casos definit, atés que "els diferents equips d'investigació territorials hauran de revisar els casos que puguen ser semblants per a veure si hi ha alguna possibilitat de poder-se relacionar i sotmetre-ho a investigació".

ESTAT DE LA RECERCA DE MARTA CALVO

Quant a l'estat de la recerca de les restes mortals de Marta Calvo, Fulgencio ha assenyalat que l'operatiu s'ha iniciat a l'abocador del municipi de Dosaigües, en el qual participen 30 efectius i gossos especialitzats.

A més, ha explicat que "allí les condicions de conservació són diferents a altres abocadors i per tant es pot realitzar aquesta actuació" i ha informat que l'operatiu de Guàrdia Civil i la Unitat Militar d'Emergències (UME) començarà a desplaçar-se a altres zones en funció del desenvolupament de la investigació.

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana ha comentat també que "hui mateix es cursarà l'ampliació de petició perquè els mitjans de l'UME es mantinguen almenys dos o tres dies més" perquè així ho consideren "necessari" els responsables de l'operatiu.