El TS rebutja el recurs d'Airbnb a la multa de Turisme per no incloure el número de registre de les vivendes

L'alt tribunal "reaferma" la decisió adoptada per Turisme Comunitat Valenciana i "l'estratègia de lluita contra les plataformes que comercialitzen vivendes sense el número de registre corresponent per a garantir la seua legalitat", ha assegurat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, en un comunicat.

Segons detalla l'administració autonòmica, la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha acordat la inadmissió a tràmit del recurs de cassació interposat per Airbnb contra la sentència que el passat 9 d'abril el Jutjat Contenciós-Administratiu 4 de València, en la qual ja es desestimava el recurs interposat per la plataforma de lloguer turístic AIRBNB Markting Services contra la sanció interposada per Turisme Comunitat Valenciana, de 30.000 euros.

Incideix Francesc Colomer en què "és una bona notícia per al sector reglat i professional, així com per al model turístic que busquem per a la Comunitat, on l'intrusisme i la competència deslleial no tenen espai". "El fet que el Suprem ens done la raó davant aquests gegants globals és una notícia molt positiva que llança un missatge de no impunitat", ha dit.

"A la Comunitat no mirem cap a un altre costat, sinó que utilitzem tots els mitjans per a marcar el nivell de qualitat que mereix aquest sector", assevera el secretari autonòmic.

En aquest sentit, ha recordat que la sentència contra Airbnb va ser la quarta que Turisme Comunitat Valenciana va guanyar als tribunals i ha assenyalat que des del 2015 s'han iniciat 54 procediments sancionadors a aquest tipus de plataformes.

HOMEAWAY, RENTALIA I WINDU

Prèviament, i des del 23 de novembre del 2017, els tribunals ja s'havien pronunciat a favor de les sentències interposades per Turisme a les empreses Homeaway, Rentalia i Windu.

En totes les ocasions els tribunals han fallat a favor de la capacitat sancionadora de la Generalitat davant les plataformes que publicitan i comercialitzen per internet allotjaments turístics sense fer constar el corresponent número de registre.