Manuel Martos y Joe Pérez-Orive no formarán parte del jurado de 'Operación Triunfo 2020'

La nueva entrega de Operación Triunfo contará con grandes cambios. Tras conocerse que Gestmusic se desvinculaba por completo de la compañía Universal Spain, este miércoles se ha confirmado que Natalia Jiménez, vocalista de La quinta estación, formará parte del jurado del talent musical.

Aunque no es la única novedad, ya que tanto Manuel Martos como Joe Pérez-Orive, que han participado en las últimas dos ediciones, dejarán de ser miembros del jurado de OT 2020, según ha informado en exclusiva la revista Teleprograma. En la tarde del miércoles, Joe ha publicado en su cuenta de Instagram una carta de despedida.

"Queridos amigos, quisiera informaros oficialmente de que no estaré formando parte del jurado de la próxima edición de Operación Triunfo 2020", ha confirmado y después ha dado las gracias a la productora, a la cadena y al programa por la oportunidad que le dieron.

"Atrás quedan dos ediciones de las que no cambiaría nada y que me han juntado con gente maravillosa.⁣ Gracias por dejarme hablar de lo que más me gusta del mundo, la música. Gracias por dejarme disfrutar de los participantes y su talento, tanto en el plató como en las giras", ha continuado el director de marketing de Live Nation. ⁣"Deseo toda la suerte y respeto del mundo a los nuevos miembros del jurado. Este ha sido, es y será siempre un gran programa⁣⁣".

Por otra parte, la salida de Manuel Martos era algo previsible, ya que él trabaja para la discográfica Universal, la cual ha roto su contrato con el programa.