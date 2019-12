Puig anuncia que Oriola serà la seu d'un centre per a estudiar les inundacions provocades pel canvi climàtic

Així mateix, ha indicat que s'habilitarà un observatori sobre canvi climàtic des del qual analitzar "tots els indicadors" i "tindre un quadre de comandaments" per a fer un seguiment de l'evolució del fenomen.

Puig ha fet l'anunci durant la 'Taula institucional per a la identificació de problemes i oportunitats en tres àrees: social, ambiental i econòmica', dins de la jornada tècnica de Vega Renhace, el pla de regeneració del Baix Segura que la Generalitat impulsa després de les inundacions per la gota freda del setembre passat i que es desenvolupa aquest dimecres en l'Aula de Cultura d'Oriola (Alacant).

Al final de la seua intervenció i a preguntes dels mitjans, el president valencià ha incidit que la jornada servisca per a analitzar "qual és el camí més oportú" en matèria de lluita contra les inundacions i ha subratllat que eixe centre tindrà la seua seu a Oriola.

"Ha de ser Oriola el centre per a estudiar tot el que són aquests canvis extraordinaris s'estan produint i veure de quina manera es poden adoptar les respostes més oportunes", ha destacat Puig, que ha subratllat que la reunió d'aquest dimecres "intenta analitzar bé les diferents mirades i tindre un diagnòstic precís".

Al seu juí, "no es pot actuar sense reflexionar" i, per açò, ha confiat a "encertar" el diagnòstic per a evitar repetir "els errors que es van cometre en el passat".

El president ha apostat per una nova política territorial que s'ajuste "als nous temps i als nous desafiaments", i per a açò s'ha programat aquesta jornada en la qual s'"aprèn" d'altres experiències "portant experiència i talent" d'altres àmbits "on s'han produït inundacions d'aquestes característiques".

Sobre terminis, Ximo Puig ha demanat ser prudents perquè no es tracta d'una ocurrència" i ha assenyalat que s'haurà de comptar amb la incorporació de les universitats i dels "centres europeus que ja estan treballant" en aquesta matèria.

"L'especificitat del que presentem no està en aquests moments plantejada en cap país europeu", ha seguit i ha ressaltat que la zona mediterrània és "on està el centre de la implementació del canvi climàtic i on hi ha més perill real".

D'eixa manera, ha considerat que ha de ser ací "on s'ha de situar aquest centre d'observació i de propostes per a minimitzar l'impacte de les inundacions".

FONS DE SOLIDARITAT

Preguntat a prop del Fons Europeu de Solidaritat, Ximo Puig ha recordat que és competència del Govern d'Espanya i que hauria de demanar-ho "no només" per al Baix Segura sinó per al conjunt dels efectes que es van produir "en el conjunt d'Espanya".

Així, ha asseverat que la Generalitat va sol·licitar al Govern que acudira al Fons i ha confiat que "es produïsca". No obstant açò, ha precisat que eixos fons són "limitats" i, per açò, no són els fonamentals.

"El que sí és fonamental és que en el nou programa operatiu de la Comunitat Valenciana es puguen introduir, a través dels fons estructurals, accions per a les infraestructures que se'n van a haver de realitzar", ha apuntat.

En eixe sentit, el president valencià ha explicat que s'ha debatut sobre quals són "les millors" infraestructures "per a abordar una situació com la viscuda".

"Hem de posar-nos d'acord sobre la base del que els enginyers i científics, les persones que són els experts que han d'aportar, i després des de l'àmbit públic buscar els recursos suficients i planificar-ho adequadament perquè es puga fer el més ràpidament possible", ha dit.

Finalment, Puig ha assegurat que en les pròximes setmanes el Consell aprovarà el decret ajudes per "no menys de 20 milions d'euros, podria arribar als 30 milions" per als agricultors que han patit directament danys en les infraestructures agràries i que "no poden rescabalar-se per la via de les assegurances".