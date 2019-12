Jorge Javier Vázquez desvela que le están medicando "contra la depresión" y da detalles de su operación cerebral

No está siendo un año fácil para Jorge Javier Vázquez. "Un año muy duro", como él mismo reconoce.

El presentador estrella de Mediaset se encuentra de baja debido a una operación cerebral programada y en su propia casa ha recibido a la revista Lecturas, donde ha hablado de este 2019, del ictus que sufrió hace unos meses y de la ayuda médica que está recibiendo para salir de una depresión en la que se vio sumido.

"En verano, toqué fondo", confiesa. Por eso, se puso en manos de profesionales con los que hace terapia y le recetaron "una pastilla de antidepresivos al día". "También todo medicación para dormir", asegura.

Además, indica: "La medicación me aporta estabilidad, tranquilidad. Me encuentro otra vez en un proceso de renacimiento".

En cuanto a la operación a la que se ha sometido, desvela algunos detalles: "Me operaron a través de la ingle. Me tenían que colocar solo un stent, pero me tuvieron que colocar uno más y ahora tengo cuatro en la cabeza"