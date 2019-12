Endesa presenta en el marco de la COP25 una propuesta para la descarbonización de las islas

Según ha informado la entidad en un comunicado, para adelantar una década la descarbonización del archipiélago respecto a los objetivos generales de la UE y conseguir que las emisiones del sector energético se reduzcan a cero para 2040, Alba destacó que habrá que realizar "una apuesta decidida por las renovables".

La nueva capacidad renovable deberá acompañarse de la instalación de baterías para cubrir la demanda en las horas sin sol o sin viento, según la entidad.

No obstante, el director de Regulación de Endesa apuntó que las baterías no solucionan todos los problemas, ya que se saturan cuando tienen que almacenar energía durante largos periodos. Por ejemplo, en invierno, con menos horas de sol y viento, no pueden cubrir toda la energía que deja de producirse en los parques eólicos y solares.