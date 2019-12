El TSJCV rebutja per segona vegada mesures cautelars contra la ZAL

20M EP

La Sala contenciosa administrativa, Secció 1, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat el recurs de reposició interposat per l'Associació 'Per l'Horta' contra la interlocutòria de 25 d'octubre en la qual es denegava la suspensió de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) com a mesura cautelar.