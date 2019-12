'La Plaça és teua': un cartell celebra la "recuperació" per als vianants de la Plaça de l'Ajuntament de València

La seua autora, la il·lustradora valenciana Laura Pérez, i el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ho han presentat aquest dimarts davant d'una de les marquesines de l'EMT en la qual es pot veure ja la campanya, que segueix integrada sota la iniciativa 'València camina cap al futur', que engloba i defineix totes les accions de mobilitat empreses des de la passada legislatura.

"La ciutadania volia que aquesta fora per fi i no només nominalment una verdadera plaça, i que vaja a ser-ho és una fita que cal començar a celebrar", ha apuntat Grezzi.

Pérez, una de les il·lustradores valencianes més cotitzades internacionalment en l'actualitat i autora de novel·les gràfiques com Ocultos o Náufragos, ja va ser l'encarregada de crear per a la Regidoria de Mobilitat Sostenible la imatge de la campanya 'Ciutat Vella recupera el carrer' el 2016.

"D'una banda volíem que el nou cartell no només celebrara el que vindrà, sinó també el que ja hem aconseguit els últims diumenges de cada mes: que la plaça siga desitjada i usada durant la passada legislatura com a tal", ha explicat Grezzi.

D'altra banda, es volia també que el cartell "plantejara que aquesta fita suposa simplement la continuïtat de molts passos que hem donat prèviament i ens han permès poder fer-ho". "Per aquest motiu pensàrem que Laura Pérez era la més adequada per a fer-ho i salta a la vista que hem encertat", ha afegit.

La il·lustradora ha reconegut que aquest projecte ha sigut un "repte" per a ella. "En ser valenciana, em fa especial il·lusió formar part del cartell que mostra com la ciutat va canviant i millorant. Quan la plaça estiga acabada podré veure com el cartell ha cobrat vida", ha assegurat.

"Des que vaig realitzar l'encàrrec del cartell per a 'Ciutat Vella recupera el carrer' era quasi inevitable pensar com seria València ampliant el projecte i com canviarien els escenaris. Em vaig alegrar en saber que també m'encarregava de 'La placa és teua' generant una continuació estètica per a un projecte que segueix creixent", ha afegit Pérez.

Durant el procés creatiu va anar a la plaça i va pujar a edificis amb vista per a valorar diferents perspectives i possibilitats: "Va ser un repte perquè calia treballar amb el concepte de l'amplitud d'espai, una plaça per a tots, una plaça que ha canviat al llarg de la seua història i que, de nou, tornarà a formar part activa del vianant".

Com a novetat, el regidor ha anunciat que la imatge de Laura Pérez, que ja ocupa diferents mupis de la ciutat, serà també protagonista de 30.000 targetes Móbilis, que estaran disponibles per als usuaris dels autobusos públics a mitjan gener.

Aquesta edició limitada de la targeta multitransport "commemorarà un fet històric, amb el qual -ha conclòs Grezzi- els valencians i valencianes podran recuperar de manera definitiva un espai emblemàtic de la ciutat".