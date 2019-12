Ayuntamiento de Láchar niega que las obras por las que fue condenado a pagar se hicieran sin contrato

"Hay que dejar claro que los procedimientos de adjudicación han cumplido con la legalidad establecida y que la sentencia, de hecho, no nos condena por adjudicaciones ilegales o por obras sin contrato" y "simplemente insta al Ayuntamiento al pago de unas facturas", ha indicado la alcaldesa, María Nieves López (IU), en una nota remitida a Europa Press.

Para López, "se trata de una sentencia injusta y muy perjudicial para el pueblo de Láchar", que refleja "claramente" que "nunca hubo mala fe por parte de este Ayuntamiento", al que no condena al pago de las costas.

Según ha agregado la alcaldesa, "nunca ha sido una cuestión de dinero. A esta empresa, por diferentes adjudicaciones entre junio de 2015 a diciembre de 2017, se le abonaron trabajos por valor de 67.217 euros".

"Se ha tratado siempre de una cuestión de principios. Las facturas reclamadas entendíamos y seguimos entendiendo que se referían a trabajos ya pagados. Desde esta Alcaldía se debe defender el interés general y no se puede aceptar que una empresa quiera cobrar unos trabajos por partida doble", ha explicado María Nieves López, que ha dicho acatar aunque no compartir la sentencia, y que los 9.727 euros "también han sido ya pagados".

Con fecha 8 de octubre, la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, condenaba al Ayuntamiento de Láchar al pago a la constructora de esta cantidad más intereses por obras que señalaba que se realizaron "al margen del contrato" y que "responderían a encargos verbales" que no fueron abonados en su momento.

El Consistorio lachareño ha expuesto en su nota de este martes que la cantidad reclamada era "insignificante" para el presupuesto municipal. De hecho, ha proseguido López, teniendo en cuenta "lo que ya se le había pagado a la empresa", una cantidad superior a los 60.000 euros, "queda acreditado que era una cuestión de principios, no de dinero".

Como ejemplo, la alcaldesa de Láchar ha explicado que se adjudicó a esta empresa la primera fase del sellado del cementerio antiguo, la cual "consistía en abrir la zanja", más "retirada de cuerpos y clausura de zanja".

"Para la segunda fase del sellado del cementerio, esta empresa presenta un presupuesto que ronda los 27.000 euros y se adjudica a otra empresa que presentó presupuesto de 10.500 euros. Pasados unos meses, presenta otra factura de la primera fase por cerrar la zanja añadida al presupuesto licitado. A partir de no ser adjudicatario de esta obra, empieza a presentar más facturas de trabajos antiguos que el Ayuntamiento ya había dado por finalizados y pagados".

"Como máxima responsable de mi municipio entiendo que no debo volver a pagar lo que ya había pagado. Me reitero en que debo defender los intereses generales del municipio. Por tanto, entiendo que esta sentencia es muy injusta, y lesiva para los intereses generales de este municipio independientemente de la cantidad", ha explicado María Nieves López.

"IMPROPERIOS Y AMENAZAS"

"Seguro que los vecinos de Láchar y Peñuelas ante las cantidades pagadas y los trabajos realizados entenderán perfectamente mi postura como alcaldesa en defensa de los intereses del municipio ante facturas que sigo defendiendo son abusivas", ha señalado López, que ha añadido que los vecinos "saben que adoptar esta postura firme me iba a conllevar insultos, improperios y amenazas, ante los que nunca voy a ceder ni amedrentarme, porque mi ética y mi ideología me llevan siempre a defender lo que es justo aunque me acarree perjuicios personales".

"No podemos pasar por alto esta cuestión, ya que incluso en el propio juicio el juez le llamó la atención al demandante por la forma despectiva e inapropiada al nombrar a la alcaldesa de este municipio", ha finalizado la regidora, para quien los "titulares tendenciosos y capciosos" pueden ser "mucho más lesivos para este Ayuntamiento que la propia sentencia".