Sancionada una conductora dos veces en una hora por sendos positivos en alcoholemia en Valladolid

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado viernes, 6 de diciembre, cuando a las 1.15 horas se paró a la conductora de un vehículo en el Paseo de Zorrilla, entre las calles Juan de Juni y San Ildefonso, después de que cometiera una infracción.

Así, se la sometió a una prueba de alcoholemia en la que arrojó una tasa positiva de 0,43 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el límite es 0,25, por lo que se le impuso una sanción de 500 euros y la retirada de cuatro puntos del carné. En ese momento, otra mujer que acompañaba a la conductora se hizo cargo del vehículo tras someterse a una prueba de alcoholemia en la que dio negativo.

Sin embargo, algo más de una hora después, a las 2.30 horas se volvió a parar al vehículo, a cuyos mandos iba de nuevo la conductora que había sido sancionada, a la que se volvió a someter a la prueba de alcoholemia, que también dio positivo, esta vez una tasa de 0,33.

Por este motivo, la Policía volvió a hacer otra propuesta de sanción idéntica a la anterior, de 500 euros y retirada de cuatro puntos del carné, pero además la grúa retiró el vehículo al depósito municipal.

Se da la circunstancia de que la persona que se hizo responsable del vehículo en la primera ocasión no recibe sanción alguna, dado que acepta un mero compromiso y además la alcoholemia de la conductora no superó la tasa establecida como infracción penal, por lo que no llegó al juzgado, que podría haber sido el que tuviera en cuenta éste extremo.