Fira València tindrà una "presidència col·legiada" fins que es definisca el seu futur model

La representació institucional serà delegada de forma solidària entre les quatre vicepresidències -dos del Patronat i dos del Comité Executiu- i altres competències recauran en el director general de Fira València, Enrique Soto.

Així ho han acordat aquest dimarts la Conselleria d'Economia, la Cambra de comerç, la CEV i l'Ajuntament de València en una reunió per a parlar sobre el procés d'elecció de la presidència del Comité Executiu de Fira València, en la qual han pactat que "no presentaren candidat a la presidència del Comité Executiu", de manera que "quedarà vacant".

No obstant açò, es proposarà al Patronat i al Comité Executiu que les competències de la presidència del Comité Executiu siguen assumides pel propi Comité, per la via de la seua Comissió Permanent -d'acord amb l'article 16 dels Estatuts- que es configura com "una presidència col·legiada", en la qual estaran representades la Conselleria, el consistori, Cambra de comerç i la CEV.