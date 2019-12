Miley Cyrus suma dos nuevos y muy significativos tatuajes

Miley Cyrus es de esas personas que consideran su cuerpo un lienzo, un memorándum, un cuaderno de bitácora de su periplo vital. Lo ha dejado claro en más de una ocasión.Y ahora que acaba 2019 y empieza una nueva década, no ha podido resistirse a ilustrar su piel con dos tatuajes que consideraba imprescindibles.

Lo ha hecho durante el pasado fin de semana. La cantante de 27 años ha unido a su galería de arte personal dos obras del tatuador Daniel Winter, aka. Winter Stone, que ha sido quien ha compartido en su Instagram los dos tatoos nuevos que decoran su cuerpo.

De primero, ya lo venía avisando con uno de sus últimos éxitos: la ya célebre canción Mother's Daughter, de 2019. En ella, la artista cantaba, a modo de estribillo, "So don't fuck with my freedom" ("No te metas/ No jodas con mi libertad", en español). Algunos vieron esta letra con una tremenda segunda lectura hacia Liam Hemsworth, con quien entonces estaba en trámites de divorcio.

Este sábado, Cyrus se grababa 'Freedom' en su puño derecho, justo por debajo de los nudillos, caligrafiado delicadamente, casi con escritura a pluma, dado que Winter reveló que para el tatuaje solo utilizó una aguja (lo que usualmente se usa para contornear o detalles pequeños).

El domingo, el propio tatuador daba a conocer el segundo de los tatuajes, y que es un mensaje escrito a mano que recibió Miley Cyrus de una de las mujeres que más admira: Yoko Ono.

"I'm proud of U, Yoko" ("Estoy orgullosa de TI, Yoko") ya se puede ver, justo con la caligrafía de la cantante de 86 años en el hombro izquierdo de la intérprete de Wrecking ball.

Hay que recordar que el año pasado Miley Cyrus cantó una emotiva versión de Happy Xmas (War is Over), la canción antibelicista y pacifista de Ono y John Lennon, junto a Mark Ronson y el hijo de la pareja, Sean Ono Lennon.