El Consell Insular de Menorca estará presente en la COP25

En concreto, la consellera de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera y la directora insular de Reserva de Biosfera participarán mañana martes en la ponencia titulada 'Scaling up the energy transition on islands', organizada por Endesa. Durante el debate, hablarán de la necesidad e importancia de avanzar en la transición energética en un territorio pequeño y finito como Menorca.

Por su parte, la presidenta del Consell de Menorca participará el viernes en la mesa redonda 'Cómo las islas turísticas encaran los retos del cambio climático: energía limpia, adaptación e innovación', organizada por el Govern, y en la que se espera que también participen los consellers autonómicos Juan Pedro Yllanes y Miquel Mir. Durante su intervención, Mora hablará de la estrategia Menorca 2030, impulsada conjuntamente con el Ejecutivo balear, y cómo esta se aplica a las políticas turísticas de la isla.

Finalmente, la bióloga menorquina Vanessa Mesquida y los jóvenes Francina Fortuny y Fabio Schneider serán los tres representantes de Menorca que asisten esta semana al encuentro de Jóvenes de Reserva de Biosfera que organiza la Unesco.