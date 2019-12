La primera antológica en España de Karamustafa y los valencianos Renau y Navarro, reclamos del IVAM en 2020

Esta oferta se completará con la exposición 'Orientalismos', que incluirá obras de Goya, Picasso, Degraín, Benlliure, Sorolla, Fortuny y Matisee; la muestra 'Des/Orden Moral. Sexualidad y Cultura Visual en la Europa de Entreguerras', la exhibición de artistas valencianas 'Utopía, Resistencias, Provocación: contraculturas en València 1969-1990', la obra de Jorge Peris y la colaboración con el MAXXI de Roma a través de 'Where is our place?'.

Así lo ha anunciado este lunes el director del IVAM, José Miguel G. Cortés, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, para dar a conocer la programación del museo a lo largo del próximo año.

G. Cortés ha indicado que la propuesta para 2020 se mantiene "fiel" a la "identidad" del museo, prestando "atención al Mediterráneo", manteniendo "la colaboración con otros museos españoles y extranjeros", trabajando "con mujeres artistas", potenciando el aspecto "internacional y local" y acercando "artistas fundamentales que el público valenciano merece ver en directo".

La programación del Institut Valencià d'Art Modern del próximo año conforma según sus responsables "una temporada transversal y abierta a los lenguajes visuales y a las más diversas disciplinas". La oferta de 2020 llegará también, entre septiembre de 2020 y enero de 2021, la sede del IVAM de Alcoi (Alicante) con la muestra 'Escultura española en la colección del IVAM y el Mncars'.

Raquel Tamarit ha indicado que el objetivo es avanzar en "la consolidación" del museo "como espacio expositivo de referencia de cultural". "Continuamos mirando al futuro. Esta programación continua profundizando en la línea identitaria del museo, apostando por el trabajo de vanguardias, por las mujeres artistas y por los creadores del Mediterráneo", ha insistido la responsable autonómica.

José Miguel G. Cortés ha explicado que uno de los principales bloques de la programación de 2020 son las cinco grandes exposiciones internacionales proyectadas. La primera de ellas, entre marzo y junio de 2020 será 'Orientalismes', que llevará a la galería 1 del IVAM obra de unas 70 colecciones públicas y privadas de Goya, Picasso, Degraín, Benlliure, Sorolla, Fortuny, Bertuchi y Matisee.

El responsable del IVAM ha dicho que esta es una muestra "muy ambiciosa" que busca "combatir estereotipos" y "tópicos" sobre la forma de presentar oriente, como "lo exótico, lo salvaje", y occidente, como "la comodidad y lo organizado". A esta propuesta le seguirá, entre junio y septiembre de 2020 y en la galería 7 del museo, la primera exposición antológica en España de Gülsün Karamustafa (Ankara 1946), una artista "presente en muchos museos" considerada una de las más importantes de su país en la segunda mitad del siglo XX.

G. Cortés, que ha destacado que el IVAM cuenta con dos obras de esta creadora, la ha considerado "fundamental" para "entender" el arte europeo en la actualidad. Ha indicado que su obra está "muy arraigada en Turquía" y ha considerado que sus obras -sobre el género, la migración, la identidad, la memoria, la historia, el impacto de las nociones occidentales en la modernidad y las transiciones políticas- "chocarán" al visitante.

Como tercera gran exposición internacional, el museo valenciano contará, entre julio y octubre de 2020 y en la galería 1, con 'Des/orden Moral. Sexualidad y Cultura Visual en la Europa de Entreguerras. José Miguel G. Cortés ha comentado que en esta exhibición se verá "el valor que tiene la libertad" también en la creación artística para "crear obra más allá de lo que la sociedad de la época establece".

EL RENAU "MÁS DESCONOCIDO"

Este bloque de la programación incluirá, entre octubre de 2020 y enero de 2021 en la galería 7, 'Los exilios de Josep Renau' para dar a conocer, a través de su paso por México y Alemania, lo "más desconocido" de este artista valencianos del que "parece que todo está dicho". "Será un homenaje del IVAM a un artista de los más internacionales que tenemos" y "la mayor exposición" de este museo sobre este creador, ha expuesto.

Las grandes exposiciones internacionales las cerrará entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, Mona Hatoum, que llegará al IVAM con "un montaje específico" para este recinto que albergará una de sus salas. G. Cortés ha destacado de esta "artista mundialmente conocida" su vinculación con el Mediterráneo, su visión de las fronteras desde la "inestabilidad" y su trabajo con los mapas.

En el apartado dedicado a los artistas valencianos, el museo contará el próximo año con una muestra que recupera y reivindica la contracultura valenciana que arrancó a finales de los años 60 y murió en los 80. 'Utopía, Resistencia, Provocación: contraculturas València 1969-1990' incluirá obra de Mariscal, Micharmut, Gimeno, Sento, Capi, Gassent, Fabregat o Gorris.

La oferta valenciana incluye, entre genero y mayo de 2020, la exposición dedicada a Miquel Navarro 'Caso de Estudio. Gabinete Secreto de Miquel Navarro'. A esta propuesta se suma en la sede de Alcoi la muestra Diseño Industrial Comunitat Valenciana y la dedicada a la escultura española y en València, la obra de Jorge Peris, así como la colaboración con el MAXXI de Roma, una muestra sobre las máquinas en la colección del IVAM y 'Glacial Decoy. Robert Rauschenberg y Trisha Brown'.

INVERSIÓN DEL ESTADO

Por otro lado, Tamarit ha destacado el incremento que el presupuesto del IVAM tiene gracias a la aportación de la Generalitat -ha dicho que desde que gobierna el Botànic, desde 2015, ha subido un 83 por ciento- y ha reclamado implicación por parte del Gobierno central.

"Ya está bien de que el Estado deje de lado al IVAM, que cuenta con esfuerzo íntegramente valenciano. Hay espacios no comparables a este que cuentan con financiación directa del Estado", ha señalado, tras lo que ha confiado en que se conforme "un nuevo gobierno que tenga en cuenta que aquí se hacen grandes cosas y un reconocimiento".