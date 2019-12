La direcció de Ford Almussafes planteja canvis en les vacances de Motors i tancar dos menjadors o pujar el preu del menú

Pel que fa al calendari vacacional, la companyia argumenta que el 50% de les peces mecanitzades i el 95% dels motors que es munten a Almussafes van destinats al mercat nord-americà, les plantes del qual tanquen les dos primeres setmanes de juliol, i de crear la planta valenciana un "estoc" de tres setmanes "crearia un problema de qualitat", expliquen les mateixes fonts.

En concret, el plantejament de la direcció de l'automobilística per a Motors -en la qual treballen unes 1.000 persones- suposaria treballar en dos torns tant en el departament de Mecanitzats com en el de Muntatge.

En Mecanitzats es treballaria en dos torns de dilluns a divendres, del 14 de juliol al 21 d'agost, de manera que les vacances es dividirien en dos torns: el primer, del 14 al 31 de juliol i el segon, del 3 al 21 d'agost. En Muntatge, el primer torn vacacional seria del 20 de juliol al 7 d'agost, i el segon, del 2 al 21 d'agost. D'aquesta manera, tots dos torns de vacances coincidirien la primera setmana d'agost, i del 20 de juliol al 21 d'agost solament treballaria un torn.

D'escometre's aquests canvis, seria "el tercer any consecutiu" que els empleats de la planta de Motors de Ford Almussafes veuen modificades les seues vacacances, ha lamentat el portaveu d'UGT i president del Comité d'empresa, Carlos Faubel.

Malgrat la "delicada situació" de Motors -després de l'anunci de la companyia de traslladar als Estats Units la producció dels motors Ecoboost de 2.0 i 2.3 litres en 2024, açò és, el 90% dels motors que es fabriquen en la planta valenciana-, Faubel ha demanat a la direcció "argumente" la seua proposta per a veure "si realment procedeix o no" realitzar aquests canvis i ha reclamat "certesa per als treballadors", els qui ja enguany van veure modificades les seues vacances dos mesos abans.

Des de CCOO, el seu portaveu José Arocas ha assenyalat que únicament acceptaran canvis vacacionals quan es facen "voluntàriament" i "no s'obligue als treballadors", ja que, encara que diuen "entendre la situació de Motors", tampoc van a donar "un xec en blanc a l'empresa a canvi de res".

També STM-Intersindical s'ha mostrat "en contra" dels canvis en el calendari, llevat que siguen "de manera voluntària i amb incentius que faciliten eixa voluntarietat", ha apuntat el seu portaveu Paco González.

RETALLAR EL SERVICI DE MENJADOR A LA MITAT

Respecte als servicis al personal, la direcció de Ford ha plantejat tancar dos dels quatre menjadors de treballadors o pujar el preu dels menús amb "l'objectiu de cost zero" per a l'empresa a curt-mig termini, des de gener de 2022, un objectiu que el dirigent d'UGT, Carlos Faubel, veu "massa ambiciós".

La idea seria tancar el de Recanvis i el de Body 1, deixant oberts els de Muntatge i Motors/Bodiy 2, cosa que al portaveu de CCOO, José Arocas, li fa "tornar a veure fantasmes" del passat, quan ja es van tancar altres menjadors.

Des de STM-Intersindical s'ha demanat a la direcció que quantifique l'estalvi que estima obtindre amb eixe tancament, però segons ha apuntat el portaveu sindical Paco González la direcció ha dit no tindre "la quantitat concreta". I sobre la possibilitat de pujar el preu dels menús, la resposta ha sigut que se situaria "entorn als 5 euros".

"Ja vam combatree en el seu moment el tancament anterior, que ens va deixar sense eixe servici als treballadors i treballadores de producció a torns, per l'efecte que tenia i té en la nostra salut, i ara també estarem en contra de retallar més aquest servici. Perquè no, no és el mateix ni semblança, menjar calent en 30 minuts, amb qui tries i en un ambient diferent al del teu lloc de treball, que menjar un entrepà en una taula sense servici algun i al costat del lloc de treball", ha sentenciat.

A més, la direcció de l'empresa també els ha traslladat que reunirà la Comissió de Transports pròximament per a parlar de com "optimitzar" el servici, ha agregat González.

Finalment, s'ha tractat la qüestió dels 'drets digitals' sobre els quals la direcció ha repartit un document de quatre fulles titulat 'Política sobre utilització dels mig informàtics i digitals facilitats per l'empresa i garantia de drets digitals', que els sindicats estudiaran i abordaran en la reunió prevista per a dimecres que ve, 11 de desembre, juntament amb els canvis vacances i el tancament de menjadors.