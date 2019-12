El jutge arxiva la causa contra María Oliver pel mapa escolar després de no acusar ni Fiscalia ni PP

Així consta en una resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què el jutge acorda l'arxiu "donada la vigència del principi acusatorio en el sistema penal". La interlocutòria d'arxiu, amb data de hui dilluns, no és ferma i contra ella es pot presentar recurs en cinc dies.

La decisió d'arxivar estava pendent d'arribar després que Fiscalia demanara el sobreseïment de la causa que afectava l'exedil en no veure delicte en la seua actuació. També el PP, partit l'assessor del qual Luis Salom va formular la denúncia inicial, finalment va demanar apartar-se de la causa.

El jutge hi havia decidit processar Oliver i un professor de la UV en apreciar l'existència de "certs indicis que poden apuntar la naturalesa jurídic penal" d'"algunes de les anomalies o irregularitats" en relació amb eixe conveni. No obstant açò, Ficalía va decidir no acusar i el PP es va retirar, per la qual cosa el jutjat ha arxivat la causa.

En el moment del seu processament, Oliver era assessora del vicepresident segon de la Generalitat i conseller de Vivenda, Rubén Martínez Dalmau, però va presentar la seua renúncia al càrrec per a "dedicar-se plenament a demostrar la seua innocència" en la causa.