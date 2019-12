El jutge absol els jugadors de Saragossa i Llevant i condemna dos directius del club aragonés

El Jutjat penal número 7 de València ha absolt els jugadors del Saragossa i del Llevant de la presumpta manipulació del partit disputat a l'estadi Ciutat de València el 2011 entre els dos equips en l'última jornada de lliga en què els aragonesos van aconseguir evitar el descens de categoria.

No obstant açò, s'ha condemnat dos directius del club aragonés per falsedat en document mercantil: l'expropietari Agapito Iglesias i el conseller Francisco Javier Porquera, segons han confirmat fonts judicials.

En el macrojuí s'han assegut en la banqueta 42 acusats, entre els qui es trobava el club aragonés, i multitud de futbolistes -gran part d'ells ja retirats- de tots dos equips, que han sigut absolts, entre els quals figuren noms rellevants com l'actual jugador del PSG Ander Herrera o l'ex de l'Atlètic de Madrid Gabi, que ara juga a Qatar.

Per part del Saragossa, a més del club, figuraven com a acusats el conseller Francisco José Checa; l'exentrenador Javier Aguirre i l'ex director esportiu Antonio Prieto; els jugadors Maurizio Lanzaro; Antonio Doblas; Paulo César da Silva; Jorge López; Ander Herrera; Braulio Nóbrega; Leonardo Daniel Ponzio; Gabriel Fernández ('Gabi'); Carlos Andrés Diogo; Ivan Obradovic; Ikechukwu Uche; Adam Jozsef Pinter; Javier Paredes; Leo Franco; Jiri Jarosik; Nicolás Santiago Bertolo; Said Boutahar i Ángel Imanol Lafita.

En el cas del Llevant, els jugadors eren Miguel Pallardó; Gustavo Adolfo Munúa; Héctor Rodas; Rafael Jordá; Rubén Suárez; Xavier Torres; Christian Ricardo Stuani; Wellington Alves; Jefferson Montero; Miguel Robusté; Javier Rodríguez Venta (Javi 'Venta'); Manuel Reina; Felipe Caicedo; Vicente Iborra, Francisco Javier 'Xisco' Muñoz; Sergio Martínez Ballesteros, 'Juanfran' i 'Cerra'.

La causa va arribar a juí després que l'Audiència de València acordara reobrir una investigació tancada en el seu moment en considerar que existien indicis que nou jugadors, el tècnic i el director esportiu del Saragossa van percebre els dies previs al partit una quantitat de vora un milió d'euros, diners que haurien acabat en mans dels jugadors processats del Llevant.

El Saragossa necessitava guanyar aquell partit per a garantir-se la permanència en Primera Divisió i amb açò va propiciar el descens del Deportivo de la Corunya.