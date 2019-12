Ayuntamiento se acoge a la ayuda del Consejo de Deportes para adecuar el campo de fútbol en Puente Tablas

Se trata de una convocatoria de subvenciones a las corporaciones locales que realiza el Consejo Superior de Deportes por un montante de más de cuatro millones de euros y a la que el Ayuntamiento de Jaén se ha presentado con el objetivo de adecuar el campo de fútbol en Puente Tablas, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

"Ha sido espacio muy utilizado por el deporte base y, actualmente, muy deteriorado que requiere una intervención urgente para que los usuarios puede seguir disfrutando de estas instalaciones", ha indicado Alberca. El proyecto pretende la remodelación de las actuales instalaciones, "absolutamente deterioradas" por el abandono y su conversión de un terreno de juego de albero en uno de césped artificial que albergue un vestuario nuevo, un campo de fútbol once y dos de fútbol siete.

El concejal ha recordado que el arreglo de este campo es una antigua reivindicación del fútbol base y de la asociación 'Puente Ibérico' y "si finalmente el Consejo Superior de Deportes nos concediera esta subvención nos será de gran ayuda para la adecuación del campo de juego, de los vestuarios y de las instalaciones en general".

Alberca ha manifestado que el Ayuntamiento ha hecho sus deberes, presentándose a esta convocatoria "en tiempo y forma". Ha concluido recordando que ayudas de este tipo "no se deben perder porque son fundamentales, no solo para el arreglo de las instalaciones deportivas como es el caso, si no también para el fomento del deporte base de nuestra ciudad y la reversión económica y social que tiene para sus habitantes".