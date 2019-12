Puig defèn que s'han seguit "tots els procediments" en el cas de l'educador condemnat per abusos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defès que la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ja ha explicat "amb claredat" que s'han seguit "tots els procediments" en el cas d'un educador d'un centre d'acolliment condemnat a cinc de presó per un delicte continuat d'abús sexual a una menor tutelada per la Generalitat.

Puig ha incidit, a preguntes dels mitjans a Xixona (Alacant), on ha visitat la Fira de Nadal, en què "el més important" són els xiquets i xiquetes dels centres menors.

"Eixa ha de ser nostra major obsessió", ha sostingut i ha asseverat que es tracta de persones que "han de tindre tots els drets i que han de ser tractats amb la major dignitat possible". I ha conclòs: "Aquesta és la nostra obsessió, la qual cosa venim fent des del principi i el que anem a continuar fent".

Sobre aquest assumpte, la presidenta i síndica del PPCV, Isabel Bonig, va demanar aquest dimecres la compareixença de Puig i Oltra per a pronunciar-se sobre la condemna a cinc anys de presó a un educador d'un centre d'acolliment de València per abús sexual a una menor tutelada per la Generalitat entre el 2016 i el 2017, quan la jove tenia 14 anys. Bonig ha qualificat aquest fet de "molt greu" pel que ha considerat que Puig i Oltra haurien de "fer un pas i comparéixer".