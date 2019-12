Foro pregunta al Gobierno local de quién es "feudo" los palcos de El Molinón al afear que los usen ediles

Se ha preguntado en este sentido, parafraseando al edil de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín (IU-IAS), de quién es "feudo" cada palco del Ayuntamiento en el estadio municipal. Y si bien ha reconocido que es labor de los concejales estar en la vida social, "hay límites", ha remarcado.

Así lo ha indicado a colación de las palabras de Martín en el Pleno de este pasado miércoles, quien comparó la polémica en torno a los viajes del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, acompañado de su mujer, con cargo todo al Ayuntamiento ovetense, con una película del cineasta español Luis García Berlanga.

Barcia ha recalcado que los concejales de la oposición no han hecho principalmente uso de esos asientos, pero sí el Gobierno local, incluido Martín, incluso acompañado a veces de familiares según él. "Esto lo hacemos en Gijón y nos escorren los vecinos", ha recordado Barcia que llegó a decir Martín en el Pleno referente al caso de Canteli, del que también dijo que no es tanto una cuestión de gasto sino de creer que alguien está "en su feudo".

El edil ha explicado que, cuando gobernó Foro, estos palcos los usaban asociaciones culturales o sociales o colegios, por ejemplo. Sin embargo, ahora hay carnés nominativos para todos los concejales de todos los grupos municipales y algunos más por grupo municipal. Dicho esto, ha apuntado que le consta que principalmente van los del Gobierno municipal.

Unos palcos que, según él, son atendidos por personal de ordenanzas municipales y que disponen de catering, algo que no ha criticado. Y si bien Barcia ha recalcado que no está pidiendo con sus palabras dimisiones, cree que no es ético y que los ediles deberían pagar su entrada, como también en otros espectáculos como los toros.