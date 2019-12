Brecha en Les Corts: la oposición abandona la Comisión de Hacienda por el largo receso del Botànic para pactar enmiendas

La sesión ha arrancado poco después de las 10.30 horas y ha transcurrido con normalidad, con la intervención de todos los grupos -menos Vox, que no ha presentado enmiendas a una ley que rechazan en su totalidad- hasta las 12.50 horas, cuando ha finalizado el turno de exposición y posicionamiento sobre las propuestas.

Los parlamentarios de PSPV, Compromís y Unides Podem han solicitado un receso de 30 minutos para "transaccionar", según ha dicho la diputada socialista Sabina Escrig, a lo que desde el PP y Ciudadanos han respondido con críticas, ya que los grupos del Botànic habían planteado sus enmiendas de forma conjunta y ellos no tenían intención de llegar a nuevas aproximaciones.

Han respondido que había dos enmiendas -relacionadas con el impuesto a las bebidas azucaradas envasadas- que solo habían firmado Compromís y Unides Podem. Finalmente, pese a la protesta de la oposición, se ha concedido un receso de 15 minutos por el vicepresidente de la comisión, el socialista Jesús Sellés, que sustituía a la presidenta, Eva Ortiz (PP), quien ha actuado de portavoz de su grupo. De hecho, la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha apuntado a los diputados de la oposición que el receso no sería muy largo.

No obstante, hacia las 13.30 horas los diputados de PP, Cs y Vox presentes en la comisión han comenzado a quejarse de que aún no se hubiera reanudado la sesión y, finalmente, cinco minutos más tarde, han abandonado la sala, momento en el que se han cruzado en los pasillos con los parlamentarios del Botànic que regresaban entonces.

Previamente, Eva Ortiz ha llamado a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, por teléfono para comunicarle la decisión que iban a tomar y ha recibido el visto bueno, según ha comentado a los presentes.

Ya fuera de la sala, ha explicado a los medios que considera "una falta de respeto" ese largo receso con el que "han pretendido reírse de los grupos parlamentarios" para revisar sus propias enmiendas, algo que "no ha pasado nunca". Además, ha indicado que intuían que les llevarían nuevas enmiendas en el último momento, "una falta de respeto y educación". "Cuando muestren un poco más de respeto, volveremos", ha apuntado.

Tony Woodward (Cs) ha coincidido en que este tipo de actuaciones "no pueden ser" porque han estado esperando 45 minutos "sin ningún tipo de información". "El año pasado fue un caos, este año pensábamos que no, pero sí", ha dicho. Asimismo, José María Llanos (Vox) ha apuntado a la "falta de respeto a las instituciones" y ha agregado que "esto no es serio ni aceptable".

Por su parte, una vez dentro los grupos del Botànic han mostrado su sorpresa ante ese abandono y el portavoz socialista, Manolo Mata, ha señalado que debería especificarse que se han ido cuando ellos ya estaban entrando.

Han comunicado vía móvil a la oposición la intención de reanudar la sesión a las 14 horas, aunque finalmente el vicepresidente ha reanudado la comisión para suspenderla hasta el lunes a las 10.30 horas "para no lesionar los derechos de los miembros ausentes" y pese a que había quórum suficiente para haber procedido a la votación de las enmiendas.

Fuentes de PP y Vox han precisado a Europa Press al ser preguntados sobre si acudirán a la comisión el lunes que aún no han tomado una decisión y están valorándolo.

IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES

En el receso PSPV, Compromís y UP han logrado un acuerdo en torno a la enmienda inicial para aumentar al 99% la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las empresas, que se planteaba sobre el papel para aquellas con una facturación de hasta 10 millones de euros, un límite ante el que los socialistas ya habían mostrado su discrepancia.

El nuevo texto se queda a medio camino de las intenciones de Compromís y Unides Podem y del PSPV, según han explicado fuentes del Botànic, ya que se elimina el requisito de facturar menos de 10 millones en dos supuestos: la transmisión de una empresa individual agrícola a un familiar o de una empresa individual o de un negocio profesional también a la familia. Se mantiene, no obstante, el importe máximo de facturación en el caso de la transmisión de acciones y participaciones.

En esta misma enmienda, se aumenta del 1,9% al 2 el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

PP Y CS CRITICAN UNA PROPUESTA "DESCAFEINADA"

Previamente, durante el debate, tanto PP como Cs han aludido a esa enmienda inicial planteada por el Botànic como "descafeinada" y también han defendido su apuesta por bonificar de manera general ese impuesto.

Eva Ortiz ha incidido en que la ley de acompañamiento "no debería ver la luz" por el "uso excesivo" que se hace para modificar hasta 28 artículos de una ley como la de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), así como la ley de incompatibilidades, entre otras, sin tener que pasar por los controles legales que requeriría una ley ordinaria.

También ha advertido que el impuesto de AJD, pese a que ahora lo abonan los bancos, repercute en los clientes y ha criticado la modificación de la ley de carreteras, a teme será "para intentar poner una traba más a Puerto Mediterráneo".

Tony Woodward ha recordado que ellos presentan 67 enmiendas pero se ha preguntado si al final "sirven para algo" una vez aprobadas y ha criticado que se use esta ley para modificar normas que "no tienen relación con la política económica" del Consell.

Tanto PP como Cs han mostrado su oposición a la tasa sobre bebidas azucaradas al considerar que no tiene más que intención recaudatoria y no soluciona el problema de la obesidad.

La socialista Sabina Escrig ha señalado que las enmiendas del PP "no mejoran en ningún caso" la ley, pero ha avanzado el voto a favor de una de ellas y a otra transaccional, y ha señalado respecto a las propuestas de rebaja de tasas e impuestos del PP que "a quién no le gusta" hacerlo, pero "la realidad y responsabilidad" de ofrecer mejores servicios priman.

Fran Ferri (Compromís) ha replicado a Cs que con sus enmiendas rebajan la recaudación impositiva y ha preguntado si prefieren, en ese escenario, aumentar el déficit o realizar recortes. Además, ha criticado especialmente que propongan rebajar la reducción en el IRPF por las donaciones para el fomento del valenciano y la que persigue "de una forma muy enrevesada" reducir el máximo establecido por ley para el presupuesto de À Punt cuando actualmente no se llega "ni al mínimo".

La portavoz de UP, Naiara Davó, ha defendido las enmiendas del Botànic asegurando que son "necesarias" y "mejorarán la vida de los valencianos" y ha instado al PP a no ver "fantasmas donde no los hay" en relación a la ley de carreteras.