Bars culturals de València demanen normes per a salvar la seua activitat i expressen "desil·lusió" amb l'Ajuntament

Davant aquesta situació, Abacu, -nascuda a l'abril de 2017 com la primera Associació de Bars Culturals d'Espanya- porta tres anys demanant que es regularitze la seua situació, atés que únicament compten amb una llicència de bar-cafeteria que els impedeix programar activitats d'oci diürn.

"Demanem fer cultura de forma legal", igual que es fa en altres ciutats com Barcelona, Sant Sebastià o les andaluses, on existeix un marc normatiu que els empara, ha explicat el president d'Abacu, Ricardo Antenucci. No obstant açò, a València ja s'han reunit fins a en quatre ocasions amb el regidor de Comerç, Carlos Galiana, i "mai ha eixit res ni s'ha fet res", ha lamentat.

Des del seu punt de vista, van a "pitjor" perquè ara el consistori "contraprograma ignorant totalment" l'activitat i el treball que s'ha fet en aquests espais des de temps arrere. "Eixa cultura va començar amb nosaltres" però "ens estan llevant la il·lusió de programar" i "sentim cansament, ràbia i por", ha manifestat.

En el seu cas, l'Ubik Café acaba de rebre una multa de 1.500 euros per 'infracció greu' per acollir un concert de dia al que van assistir 40 persones (l'aforament és per a 93). Una segona sanció implica el tancament.

"Quina és la diferència entre l'Administració passada, tan mala, amb l'actual progressista, procultura i promúsica?, s'ha preguntat. "Nosaltres estem igual, rebem multes i fins i tot anem a pitjor perquè està contraprogramant", ha agregat.

Sobre este tema, la portaveu d'Abacu, Gema Clara, ha puntualitzat: "No estem en contra que programe amb cultura pública amb accés per a tots sense discriminació però això ja ho féiem en els nostres espais. Que no passe per damunt de nosaltres que ja estàvem abans", ha recordat.

Clara ha mostrat la seua disposició a realitzar les modificacions que siguen necessàries en els locals per a acollir-se a una normativa que els permeta programar activitats. "Sempre hem volgut anar més enllà de l'hoteleria i oferir cultura en els nostres barris", ha assenyalat la portaveu.

Així, ha reivindicat els bars culturals com un espai que a més de "beneficiar el públic" -que busca i demanda aquest tipus d'esdeveniments gratuïts i sense cobrar entrada-, ofereixen a joves artistes un lloc on "experimentar, expressar el seu projecte cultural i generar atenció". En aquests locals el seu projecte "es fa gran" per a poder accedir després a recintes més grans com el Palau de la Música.

PRÒXIMES REUNIONS AMB LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Per al president d'Abacu, "si hi ha voluntat política real" es pot buscar una fórmula, com s'ha trobat en altres ciutats, però davant la falta de resposta per part de l'Ajuntament de València, l'associació ha decidit reunir-se amb les associacions de veïns de cada barri, igual que ja ha fet amb associacions de músics i artistes, amb l'objectiu de presentar una nova proposta al consistori i "donar-li el treball fet".

"No vam vindre a muntar solament un bar, volem programar cultura, si ens lleven això és un malson", ha manifestat Antenucci. Per a Clara deixar de programar és "una sentència de mort", però aquesta situació ha deixat a molts bars culturals en el camí, que han hagut de deixar de programar davant la por a les multes o que han hagut de tancar.

L'associació reprèn aquesta reivindicació a les portes de la celebració de la 'Abacu Week 2019', una setmana que, del 9 al 15 de desembre, omplirà d'activitats culturals els locals associats.