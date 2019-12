El Magnànim plasma en un llibre la "devoció per l'art" d'Alfons Roig i destaca el seu exemple per als joves

20M EP

La llibreria Bartleby de València acollirà, dilluns que ve, 9 de desembre, a les 19.00 hores, la presentació d'una de les novetats editorials de la Institució Alfons el Magnànim "més interessants per al Nadal". Es tracta d''Alfons Roig. La devoció per l'art', un llibre col·lectiu al voltant de la figura i el mestratge intel·lectual de Roig que ha sigut coordinat per Josep Monter, Artur Heras i Anacleto Ferrer.