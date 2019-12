José Miguel y Alejandra llegan a la fase final de 'El bribón' y logran... tres euros de premio

Tras eliminar a Lois y Adri, los ganadores del martes, José Miguel y Alejandra se enfrentaron este miércoles a la prueba final de El bribón: "Ya están colocadas las bolas, las queréis poner a vuestra manera u os fiais de mí y las dejáis colocadas así", comentó Pablo Chiapella.

José Miguel le contestó que "de ti no me fio", y Alejandra añadió que "yo, tampoco", a lo que el presentador, con una sonrisa en la cara, les respondió que "pues hay quien no se ha fiado y ha perdido", y procedieron a cambiarlas.

.@Pablochape siempre recomienda a los concursantes que hagan lo que les dicte el corazón... ¿¿Le harán caso Alejandra y José Miguel?? ❤️ #ElBribón4D 👉 https://t.co/QShQUnwWF5pic.twitter.com/PeQzoGlXeN — El Bribón (@elbribontv) December 4, 2019

Tras colocarlas en el orden que ellos deseaban, se fueron abriendo para descubrir el premio que escondían. Con la naranja y la verde abiertas, ambos con ceros en su interior, Chiapella paró el concurso para tentarles con una oferta [estaban jugando por ganar 30.000 euros]: "Ante esta confusión, 200 euros para cada uno". El público comenzó a gritar que no lo aceptaran: "Esto no me convence. Es poca cosa", comentaron los concursantes, que siguieron jugando.

Con la roja también con un cero, el presentador les dejó cambiar el orden de las tres bolas que quedaban: "Vamos a muerte con el amarillo", señaló José Miguel, que quiso dejarla la primera, y cambiaron el orden de la azul y la rosa.

Al descubrir la amarilla, apareció un cero, dejando las opciones en 3.000 euros o 3 euros. Entonces Chiapella les volvió a ofrecer dinero: "Os doy 800 euros y os dejo cambiar otra bola", cifra que hizo que los concursantes se lo pensaran y, al final, dejaron las bolas como estaban y rechazaron el dinero.

La rosa y la azul se abrieron a la vez para descubrir que el bribón estaba en la azul, por lo que al final su premio de este miércoles fue de 3 euros y volver al día siguiente a participar.