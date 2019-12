Luis Miguel Rodríguez prepara nuevas demandas

La relación de Agatha Ruiz de la Praday Luis Miguel Rodríguez pende de un hilo después de que la revista Lecturas publicara unas imágenes del empresario en actitud cariñosa con una ex brasileña de Kiko Rivera.

Unas fotos que descolocaron a la diseñadora, que se encuentra en París reflexionando sobre sus sentimientos. 20Minutos ha podido saber que Ágatha volverá a España el próximo 11 de diciembre y que será entonces cuando mantenga una conversación con el que todavía es su novio. Luis Miguel está dispuesto a desplegar todos sus encantos para que ella vuelva a confiar en él.

Sostiene que no ha habido infidelidad y que, aunque es cierto que tuvo gestos intolerables, en ningún caso mantuvieron intimidad. Eso sí, no está dispuesto a que se le intente ridiculizar en los medios y asegura que interpondrá demandas contra aquellos que le llamen “chatarrero”. No es la primera vez que recurre a la justicia por este apelativo y ya ha ganado más de una sentencia.