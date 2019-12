PP lamenta que la subida fiscal no se traduzca en inversiones para cubrir las necesidades de Toledo en los presupuestos

Así lo ha señalado Gamarra después de que Tolón haya dado a conocer las cuentas del Ayuntamiento para el próximo ejercicio, lamentando además "la falta de transparencia y talante democrático de la alcaldesa, en un momento en el que debería apostar por el diálogo con todos los grupos políticos para que Toledo tenga Presupuesto que no tiene mayoría para aprobar", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Desde el PP tendimos la mano esta semana para poder llegar a consensos para sacar adelante cuestiones que fueran buenas para la ciudad, pero parece que no hay interés en ello desde el Gobierno socialista", ha criticado Gamarra, señalando que ello "lo demuestra el hecho de que ni siquiera hemos tenido acceso aún al proyecto de Presupuestos, lo estamos conociendo por los medios de comunicación".

Pero, ha indicado, "si nos atenemos a esa información, la subida del montante total del Presupuesto que ha vendido la alcaldesa no es ningún logro, ya que se debe a que recoge una subida de impuestos y tasas para 2020, como ya alertamos desde el PP durante la tramitación de las Ordenanzas Fiscales".

Sin embargo, Gamarra ha asegurado que aún peor es que "a pesar de la subida de impuestos que hace aumentar la cifra del Presupuesto, Tolón no ha anunciado ni una sola gran inversión para dar respuesta a las muchas necesidades que tiene esta ciudad y que hay que acometer de forma urgente".

"A juzgar por lo que ha contado la alcaldesa, el 2020 será otro año de falta de gestión, otro año sin proyectos ambiciosos, sin poner en marcha proyectos de importancia que den un verdadero impulso a la ciudad, más allá de parches aquí y allá", ha advertido el viceportavoz 'popular'.

En el capítulo de políticas sociales, Gamarra ha criticado el hecho de que la alcaldesa haya vendido "a bombo y platillo" una subida en las partidas destinadas a este asunto, "pues aunque se eleve el gasto aún nos queda mucho para estar en la media nacional".

Y es que, ha señalado, Toledo es una de las grandes ciudades de España que menos inversión realiza en asuntos sociales, según un reciente estudio de los profesionales del sector, que calificaron el gasto del Ayuntamiento como muy deficiente.

"No sé como no se sonroja anunciando esta subida en gasto social", ha censurado Gamarra, "pues además de estar muy por debajo de la media nacional y ser la ciudad que menos invierte de Castilla-La Mancha, luego no ejecuta esas partidas", ha dicho, señalando que el pasado año el 30% se quedó sin gastar.