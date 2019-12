Inspecció de Treball alça 3.000 infraccions contra plataformes digitals per 'falsos autònoms' en sis mesos

Així ho ha donat a conéixer el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, durant la presentació de l'informe 'El treball en plataformes a la Comunitat Valenciana', elaborat per la Càtedra d'Economia Col·laborativa i Transformació Digital de la Universitat de València (UV) amb el suport del servici valencià d'ocupació i formació, Labora.

L'estudi aborda la transformació que les plataformes estan provocant en el mercat laboral i els nous desafiaments legislatius que comporta la digitalització del treball. A Espanya, més de l'11,6% de la població ha rebut ingressos per part de les plataformes digitals, sent el segon país d'Europa, per darrere del Regne Unit, en el qual més població utilitza aquests servicis.

Davant aquesta nova realitat, fa una sèrie de recomanacions normatives i es posiciona contra de la proposta de creació de subcategories d'autònoms com el 'TRADE digital', una figura sobre la qual el codirector de la Càtedra i professor de Dret del Treball de la UV, Adrián Todolí, augura un augment de la "competència deslleial, precarietat laboral i inseguretat jurídica" i "un conflicte entre la normativa espanyola i internacional que augmentaria la judicialització".

Per contra, l'expert advoca per "regularitzar la utilització incorrecta per part d'algunes plataformes digitals de la figura del treballador autònom i reconéixer el caràcter laboral de les persones treballadores allà on la llei ho indique".

En aquest sentit, aposta per reduir les diferències en matèria Tributària i de Seguretat Social entre autònoms i laborals millorant la protecció dels autònoms, ja que aquestes diferències poden incentivar l'ús de la figura del 'fals autònom' i la pèrdua dels drets de les persones treballadores classificades com a autònomes.

Així, proposa una normativa que declare com a laboral les persones treballadores que presten servicis offline a través de plataformes digitals i que els atorgue ple dret a l'elecció dels seus horaris i jornades amb l'objectiu de "reduir la seua precarietat i permetre, amb més facilitat, accedir a la negociació col·lectiva i tindre una major seguretat jurídica".

"La tecnologia no pot ser una raó per a incomplir la legislació. És possible que la tecnologia demande un canvi normatiu, però açò no pot ser decidit per una empresa, sinó que requereix debat social i polític", ha remarcat.