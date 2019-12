Taboada (Somos) pide la dimisión de Canteli, y López (PSOE) siente "vergüenza ajena" por cómo lleva el pleno

El detonante de estas reacciones de los principales grupos de la oposición fue la intervención de Canteli durante el turno de información del Equipo de Gobierno, cuando indicó el estado del proyecto de la muralla medieval y expresó su postura acerca de la presencia de Oviedo en el área metropolitana.

Canteli entonces indicó, en relación a la muralla, que se han licitado por 800.000 euros las obras para la recuperación y que son 11 las empresas que han presentado sus ofertas. El ejecutivo, ha avanzado, prevé poner en marcha los trabajos "casi con total seguridad a principios de año".

Fue entonces cuando el primer edil utilizó su turno de palabra para preguntar a los miembros del anterior equipo de gobierno por qué no habían desarrollado estos trabajos durante el mandato precedente y si mintieron a los ovetenses sobre el proceso de compra de la fábrica de gas.

En cuanto al área metropolitana, Canteli empleó su tiempo en recordar una serie de entrevistas concedidas por el anterior alcalde, Wenceslao López (PSOE) en las que aseguraba que Canteli tenía miedo a perder la capitalidad de Oviedo si entraba en el área metropolitana. "Sus manifestaciones, señor López, son rotundamente falsas", ha asegurado.

Estas intervenciones, unidas a la justificación de la presencia de la mujer del alcalde en el viaje a Madrid por la presentación del desarme, han desencadenado en el anuncio de Ana Taboada de que acudirá a los tribunales por las "irregularidades" que suponen imputar gastos "de su mujer" al erario público. "No es solo eso, sino que ha reconocido que va a seguir haciéndolo", ha aseverado, para incidir en que es "muy grave" imputar al Ayuntamiento gastos "de una persona que no ha sido elegida por el pueblo de Oviedo".

Por su parte, el portavoz del PSOE y exalcalde ha reconocido sentir "vergüenza ajena" por cómo ha utilizado el pleno Canteli, a quien le ha reprochado su "falta de cultura democrática". "No está cualificado para representar a este Ayuntamiento, ha utilizado este estrado de forma totalmente perversa", ha enfatizado.

López ha considerado "totalmente inaudita" la intervención del alcalde, y ha asegurado que "ni con el 'gabinismo' hubo tanta falta de respeto al órgano que representa". Por ello ha anunciado que su grupo municipal "se reserva" actuaciones "hasta donde corresponda" para "devolver al pleno el rigor que le corresponde".

"Me deja muy preocupado hoy, me he dado cuenta de en manos de quién está este Ayuntamiento. No respeta en absoluto lo público y actúa con el total convencimiento de que lo está haciendo bien. Usted no es para mi el alcalde de Oviedo", ha zanjado López.