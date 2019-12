La Federación 'Antonio Machado' se felicita de la condena por el PGOU "aunque la Justicia llegue tarde"

Así lo ha verbalizado a Europa Press Carlos Castro, representante legal del colectivo, personado en el 'Caso PGOU' como acusación popular, quien considera que el fallo de la Sección Cuarta de lo Penal, que impone dos años de prisión al ex edil de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y un año y tres meses al ex responsable del Área, Modesto Mezquita, y al arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller, es coincidente con la postura de esta parte ya que, por otro lado, les absuelve de aquello que no les imputaba la federación.

"Aunque tarde, la Administración de Justicia funciona y se respeta el Estado de Derecho ya que no se toleran conductas que considerábamos aberrantes", ha concluido el acusador popular.