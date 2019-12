Una madre buscó en Google 'cómo salir impune de un asesinato' antes de ahorcar a sus dos hijos

Una mujer de 36 años ha sido acusada este lunes de un total de nueve delitos -dos de ellos de asesinato en primer grado- después de que sus hijos de ocho y cuatro años aparecieran ahorcados en el sótano de su vivienda en Albany Township (Pensilvania, EEUU), una zona rural con núcleos de población diseminados.

Los hechos se produjeron el pasado septiembre. Entonces, Lisa Snyder, la madre de los fallecidos llamó a emergencias y contó haber hallado a sus dos hijos colgados de una viga del techo con dos correas de perro sobre dos sillas de madera, explica el diario local The Reading Eagle.

Cuando Snyder testificó ante los investigadores dijo que el mayor de sus hijos sufría acoso escolar y que había manifestado en numerosas ocasiones que quería morir e incluso que había intentado suicidarse.

Su versión no tardó en desmoronarse cuando la policía comenzó a preguntar a sus vecinos. Otra persona que vivía en la misma casa declaró que los niños nunca bajaban el sótano y desmintió la versión de la madre, que aseguraba que sus hijos habían bajado al subterráneo para construir 'un fuerte' con sillas y cojines. También quedó desmentido el supuesto bullying y se demostró que era altamente improbable que el niño, dada su discapacidad visual, hubiera sido capaz de atar las cuerdas a su cuello y el de su hermana.

Además, según contó una testigo, Snyder había manifestado estar deprimida y que no le importaban más sus hijos una semana antes del suceso.

Cuando los investigadores lograron acceso a sus cuentas de Google y Facebook descubrieron extrañas búsquedas y mensajes desconcertantes. Synder había buscado información sobre diversas formas de suicidarse y asesinato entre las que se incluía la búsqueda "I (Almost) Get Away with It", el título de una serie documental sobre casos reales de asesinatos.

Además, entre sus mensajes de Facebook aparecieron imágenes en las que se la veía practicando relaciones sexuales con su perro, motivo por el que también está acusada.