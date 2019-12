Cristina Pedroche se deja 'atropellar' en su sección de 'El hormiguero'

Cristina Pedroche volvió a acaparar el protagonismo en El hormiguero este lunes, y eso que su sección, 'Patentes Pedroche', fue la que cerró el programa.

Para presentarla, la madrileña apareció rodando sobre unos patines de rodilla, aunque tuvo que repetir su presentación porque se cayó: "Os he dicho que me lancéis fuerte, no que me matéis", les dijo a unos miembros del equipo. "Esto es de 1998, no hace mucho que se inventó, pero no funciona", añadió.

⛸ @CristiPedroche llega con unos patines de rodilla, una patente de 1998 #MelendiEHpic.twitter.com/8MpbKCrWfl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 2, 2019

Pedroche explicó su siguiente patente que nunca vio la luz: "A principios del siglo XX empezó la locura de los coches y provocó un peligro de muerte, el atropello, porque la gente no estaba acostumbrada".

El invento se trababa de "un dispositivo que va en el parachoques sujetando una lona, que tampoco podía estar muy tensa porque si no tendría, como las dietas, efecto rebote", señaló la colaboradora entre risas.

Con Melendi, el invitado de este lunes, como testigo, salieron al plató exterior donde un coche equipado con el invento esperaba a Pedroche para comprobar si funcionaba o no: "Me van a atropellar a mí, tú tranquilo", le dijo al cantante.

El coche comenzó a andar, pero fue tan despacio que la madrileña se tuvo que lanzar hacia la lona colocada en la parte frontal del vehículo para mostrar el funcionamiento del invento, provocando las risas de Motos, Melendi, las hormigas y el público.