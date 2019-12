Melendi, en 'El hormiguero': "El Melendi de hace 20 años, ahora mismo, no me caería bien"

El hormiguero comenzó la semana con la vista de un invitado platino, el cantante asturiano Melendi, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco, 10:20:40.

Pablo Motos, intrigado por el nombre del álbum, le preguntó por qué lo había elegido: "Esto que son, ¿las medidas de Yoda?". El artista le contestó que "es un disco que cuadraba muy bien porque es el décimo álbum, veinte años desde que en febrero del 2.000 llegué a Madrid y empecé con un sueño, y cuarenta años que he cumplido ya".

Entonces Motos quiso saber si "a ti, ahora, ¿te caería bien el Melendi de hace 20 años?". El cantante dudó unos segundos, pero afirmó que "sinceramente, no". El presentador le confesó que "no lo esperaba", pero el asturiano se explicó: "Tenía cosas que me harían mucha gracia y otras, que no".

Y continuó diciendo que "una cosa es si me cae bien y otra si cambiaría algo. No cambiaría nada de todo lo que he vivido porque es lo que me ha llevado hasta aquí y ha sido maravilloso".

También hablaron sobre las drogas: "En el mundo de la música las cosas son como son, las juergas salvajes forman parte del show y del juego. ¿La música le debe mucho a las drogas?", señaló Motos.

Melendi le contestó que "bajo mi punto de vista, eso es una tontería, pero es verdad que esa creencia existe". El presentador insistió en el tema: "Si ahora estás en una fiesta y pasa un peta cerca, ¿no te darían ganas de darle una calada?".

El asturiano hizo el gesto de olerlo, para después añadir: "Con el hachís y la marihuana fue bastante sencillo porque me empezó a sentar mal y un día decidí que para pasarlo mal y sufrir, lo dejaba".