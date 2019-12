Raquel Bollo, sobre Antonio David Flores: "GH VIP' le ha subido la autoestima"

Raquel Bollo ha hablado este lunes en Sálvame sobre el estado de Antonio David Flores tras su expulsión de Gran Hermano VIP. Según la colaboradora, este se encuentra con fuerzas para volver a la televisión, ya que el concurso le ha subido la autoestima y se ha dejado la medicación que tomaba en la casa.

"La medicación no la podía dejar, pero no le estaba sentando bien: tenía un perfil más ido, se le notaba incluso cuando le preguntaban...”, ha avanzado la sevillana en el espacio de Mediaset, donde ha asegurado que el exconcursante "ya está recuperado".

Por otro lado, la empresaria ha valorado que el paso de Flores por el reality le ha beneficiado: "Él tenia la autoestima por los suelos. Este concurso le ha subido la autoestima y le ha hecho dejar la medicación. Al final le ha mostrado al público la gran familia que tiene”.

En este sentido, Bollo ha afirmado que el ex de Rocío Carrasco se siente "superfeliz" tras pasar el fin de semana rodeado de los suyos: "La primera noche prácticamente no durmió", ha contado la colaboradora, quien ha opinado además sobre su actitud en el concurso: "A mí me ha gustado. Cuando ha tenido que estar ha estado y cuando ha tenido que discutir lo ha hecho”, ha expresado.

Finalmente, Bollo ha explicado que Flores se encuentra con ganas de volver a trabajar en el plano televisivo y que está orgulloso de haber regresado con su "familia de Telecinco", unas palabras que han despertado la alegría en el plató de Sálvame, donde los colaboradores han opinado sobre la situación.

Según Kiko Matamoros, Flores habría recibido una oferta para colaborar en el programa de corazón antes de entrar en el reality, aunque finalmente no se llegó a un acuerdo. Por su parte, el resto de colaboradores han barajado quién perdería su silla tras la incorporación del malagueño.

De esta manera, Rafa Mora ha opinado que se marcharían los últimos que entraron a Sálvame y ha remarcado "los pilares fundamentales" del programa: "Para mí, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Mila Ximénez, Lydia Lozano, Gema López… y Belén Esteban porque es un clásico". Asimismo, los colaboradores se han mostrado encantados ante la idea de poder recibirle.