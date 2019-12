Turismo.- El Ayuntamiento solicitará a la Junta la cuarta prórroga del Plan Turístico de Grandes Ciudades

Al respecto, en la Junta de Gobierno Local de esta jornada se ha acordado la declaración de caducidad del procedimiento para la resolución del contrato de obra de restauración, rehabilitación y adaptación de la iglesia y antiguo convento de Regina Coeli y el inicio de un nuevo expediente de resolución del citado contrato, que estaba incluido en el citado plan.

En una rueda de prensa, acompañada por el teniente de alcalde delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), Albás ha señalado que la ejecución del plan está "desafortunadamente muy demorada", de forma que considera que "tampoco se va a poder finalizar" el mismo con las distintas actuaciones pendientes en agosto de 2020, cuando concluye la tercera prórroga.

En concreto, ha explicado que "el Consejo Consultivo de Andalucía ha devuelto el expediente, porque lo ha considerado caducado y hay que empezar de nuevo", aunque en este caso se espera "un proceso más fácil y sencillo", ha aseverado.

Además, la concejal ha defendido que "se va a presentar un cronograma para que realmente se puedan realizar las actuaciones que haya que llevar a cabo", algo que se verá en la comisión de seguimiento, al tiempo que se mantiene contacto con técnicos de la Junta de Andalucía.

En la ejecución del plan "los mayores importes" pendientes son del Convento Regina y el Templo Romano, en el que "por parte del contratista se ha solicitado la resolución de mutuo acuerdo y está pendiente del informe de contratación", que espera que "también esté en breve", ha apuntado la edil entre otros aspectos.

Por otra parte, en el área de Hacienda se han aprobado dos operaciones de préstamos para acometer inversiones por importe de 12 millones de euros, con las entidades CajaSur y Banco Sabadell, todo ello "con unas condiciones francamente favorables", ha valorado Torrico, quien ha destacado que "un total de siete entidades han presentado ofertas para prestar dinero al Consistorio, dando idea de la solvencia financiera y confianza en la gestión del Ayuntamiento".

Igualmente, ha salido adelante la prórroga de la cesión de uso gratuita del bien inmueble de naturaleza patrimonial del antiguo matadero municipal a la Asociación Banco de Alimentos Medina Azahara, hasta marzo del año 2025.

RETRIBUCIONES

También, se ha acordado el incremento retributivo de los empleados públicos del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) para el ejercicio 2019, entre otros puntos.

En cuanto al incremento para los trabajadores de Cecosam, Albás ha asegurado que "se trabaja en ello, porque la situación en la que nos encontramos la empresa era preocupante", después de que "el anterior equipo de gobierno rechazó una transferencia corriente de 800.000 euros", ha advertido.

En este sentido, "se trabaja de forma concienzuda para ver la viabilidad real", ha remarcado, para apostillar que "no se puede llevar a cabo algo cuando no se tienen recursos". No obstante, espera que se produzca la subida "de forma certera" y "en corto espacio de tiempo".