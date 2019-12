Antonio Garrido: "Mi pasión al escribir es la manera de contagiar al lector"

20M EP

El escritor Antonio Garrido asegura que su "pasión al escribir" es "la única manera de contagiar al lector". "Me encantaría que el público sintiera al leer mis obras la misma emoción que siento yo al escribirlas. No empiezo a escribir hasta que encuentro una historia que verdaderamente me apasiona".