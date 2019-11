Consultar el horóscopo de hoy: domingo 1 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 1 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si te preocupa tu salud, debes hacer más por mantenerte bien. Si has dejado de hacer un deporte o un ejercicio por un parón obligatorio, ya es hora de que vuelvas a esa rutina que tanto bien te hacía. No dejes que la pereza te venza, porque si lo haces, te sentirás peor.

Tendrás que compartir ciertas ganancias económicas con una persona que también contribuyó a la inversión inicial de un negocio o un proyecto. No demores el pago porque cuanto más claras estén las cosas, mejor va a transcurrir la relación con esa persona.

No pases demasiadas horas delante del ordenador o de la pantalla del móvil hoy porque no te va a hacer mucho bien. Necesitas descansar y airearte. Lo mejor es que quedes con un amigo y pases un buen rato charlando y sin estar tan pendiente de los watsup ni de las redes.

Saltarse las reglas no te conviene hoy, por mucho que te apetezca hacerlo. No por lo que piensen los demás, eso no te debe frenar, sino porque un exceso te puede pasar luego factura en lo físico y debes estar bien físicamente para comenzar la semana.

No te apetecerá mucho que nadie rompa tus planes de tranquilidad y descanso de hoy, por eso le dirás que “no” a una persona que pretende quedar contigo. Se amable para que no se sienta ofendido u ofendida por la negativa. Dale la opción de otro día en el que coincidan vuestra agendas.

Vas a estar muy de acuerdo con tu pareja en un proyecto común que os hace mucha ilusión aunque supone un gasto extra o tener que empezar a ahorrar para ello. Pero eso no será problema, porque lo haréis aunque suponga adquirir una nueva responsabilidad.

Alguien te hace llegar un cotilleo o algo que realmente no es de tu incumbencia. No le prestes demasiada atención para no entrar en un círculo de comentarios que pueden hacer daño a terceras personas que están en tu círculo social.

Si dejas que un pensamiento tome forma, puede que veas una solución clara a un asunto laboral o que incluso puedas emprender una aventura profesional muy interesante. No renuncies a nada, toma nota y ve trabajando en ello poco a poco, con paciencia.

Las personas mayores más cercanas a ti te echan de menos, así que plantéate un viaje para no estar tanto tiempo alejado de ellas, sin verlas ni darles un abrazo. Tu también las necesitas para sentir su calor y su afecto, es muy importante.

Hoy harás algo que hace mucho tiempo te apetecía hacer y estarás muy satisfecho con ello. Quizá no sea nada raro ni espectacular, pero es algo que te va a aportar serenidad y con lo que además puedes pasar un rato muy divertido y relajante.

A pesar de que viene época de gastos, regalos y caprichos, no debes dejarte atrapar por un consumismo desaforado ya que eso no te va a aportar al final demasiado e incluso puedes verte en algún problema por gastar demasiado. Se prudente.

Guardarás un secreto que afecta a una persona a la que quieres. Harás bien en hacerlo porque es completamente innecesario que se entere de ciertas cosas que no le van a aportar nada más que desazón o tristeza. Deja que cada cosa fluya con los acontecimiento sin intervenir.

