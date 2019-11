Vecinos de Cabezuela del Valle rechazan la retirada del mirador tras reclamar el terreno sus propietarias

Así, diversos vecinos de la localidad, consultados por Europa Press Televisión, han destacado que no les "parece bien" que se haya demolido este espacio y que "lo tenían que haber dejado como estaba".

"No me parece bien pero claro si era suyo, ellas (propietarias) mandan, pero en su día lo cedieron", ha apuntado una vecina, que ha añadido que quien lo "cedió" en su momento ha fallecido. Además, ha indicado que en ese terreno "no pueden edificar" porque no hay espacio y además está entre un barranco que da al Río Jerte y una carretera nacional.

Del mismo modo, esta cabezueleña ha señalado que ahora tendrán que "poner un quitamiedo" porque "hay peligro" y ha dicho que "es una pena porque estaba muy bonito". Además, el lugar servía también de aparcamiento puesto que el cementerio y el tanatorio del pueblo están "muy cerca", ha señalado otro vecino.

Igualmente, otra vecina ha destacado que no le "gusta" que lo hayan quitado y que "podrían haber buscado otra solución antes" y ha dicho que "es una pena" que los árboles que "han crecido ahí" también se tengan que quitar.

"Al final eso no sirve para nada porque aunque los dueños lo pidan no van a poder hacer nada ahí, si eso está a ras de carretera", ha ensalzado otra vecina al tiempo que ha indicado que "eso ahí hacía un servicio y era un sitio bonito".

En el lugar donde está el mirador, antes había farolas, bancos y ya están todos quitados, el suelo levantado y solo quedan los árboles que, en principio, también hay que retirarlos. En el espacio ahora hay también una máquina de obras trabajando para dejar el terreno en su estado originario.

Cabe destacar que Europa Press Televisión se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cabezuela del Valle pero sus responsables han rechazado hacer declaraciones sobre este asunto.