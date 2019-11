Ken Loach cree que el auge de extremaderecha implica "un error de la izquierda que debía representar a los trabajadores"

Así se ha pronunciado el director británico en València, antes de participar en un acto que conmemora el 25º aniversario de su película 'Tierra y libertad' (1995), sobre un comunista británico que lucha en la Guerra Civil española. Loach ha participado en un debate sobre la solidaridad internacionalsta junto a la actriz Rosana Pastor y la productora de esta emblemática cinta, Rebecca O'Brien.

Ken Loach considera que "la lección de hace 80 años, en la que la izquierda estaba dividida y no había un liderazgo claro", "la vemos de nuevo cuando mirados a lo largo de Europa". "Parecen tiempos peligrosos", ha advertido.

En este sentido, preguntado por el auge de la extremaderecha y sobre la entrada de Vox en el Congreso de los Diputados, ha señalado que le consta que es un partido de "extremaderecha", aunque no conoce "en detalle su programa", pero ha señalado que en términos generales, "la gente tiende a la derecha cuando está desesperada".

Así, considera que su auge "implica que ha habido en algún punto un error de la izquierda", porque esta "debería representar los intereses de la clase trabajadora" y ser la "abogada de las necesidades de la gente normal". La izquierda, ha insistido, "ha de señalar un camino por el que poder ir" y, "si la gente no confía en que ese camino es posible, no caminarán con nosotros".

Se ha referido a que la Unión Europea "desde el principio ha representado siempre los intereses de las empresas y no de los trabajadores" y que "desde su constitución" ha ido en la línea del "libre mercado" en el que la competencia lleva a "recortar el salario de los trabajadores", una máxima por la que "acabaremos en una explotación". "Y la izquierda europea no ha tenido una posición muy clara", ha lamentado, para incidir en su "parte de responsabilidad por no haber actuado como debería ser".

UN BREXIT "CON LOS INTERESES DE TRUMP"

Interpelado sobre la posición de la izquierda inglesa en relación al Brexit, Ken Loach considera que si la salida de la Unión Europea se da "con un gobierno de derecha", el resultado será "un tratado de mercado con los intereses de Donald Trump" y "los servicios públicos divididos entre empresas privadas" y "vendidos a empresas americanas".

"Podemos hacer el análisis de que la Unión Europea es una organización de derechas, pero en el ansia de salir rápidamente podemos caer en las manos de Trump", ha remarcado, antes de poner en valor que, en este contexto, la de la izquierda británica es "la única posición": "Negociar un acuerdo diferente al de Boris Johnson que presermve al menos el estándar de medio ambiente y alimentación", desde una perspectiva "más cercana" a la Unión Europea en materia de tarifas arancelarias.

A su juicio, "por un extraordinario accidente", en Reino Unido hay un "liderazgo fuerte de la izquierda" y "a favor de una propiedad común de las industrias más importantes", así como de la "intervención del estado para proteger los servicios". Ha hecho hincapié en la "popularidad" del El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, y ha comparado la situación con el fútbol: "En fútbol aprendes que se marcan muchos goles en los últimos minutos de partido".

En relación a su última película, 'Sorry We Missed You', y el retrato de la precariedad que dibuja en esta obra, ha señalado que "estamos en el momento de tomar una decisión importante": "Si no luchamos ahora como una izquierda unida, los peligros pueden ser arrolladores", ha dicho, antes de aludir a la "explotación total del capitalismo" y la "destrucción del planeta".

"RECUERDOS FELICES" DE 'TIERRA Y LIBERTAD'

Sobre cómo se ha sentido al volver a la Comunitat Valenciana 25 años después del rodaje de 'Tierra y libertad', bromea: "Me siento un poco más viejo". "Todos tenemos recuerdos felices de esa época", ha asegurado, al tiempo que ha resaltado que "no recuerdas las películas acabadas, sino las amistadas que hiciste, las cosas que salieron mal, las risas". Además, ha afirmado que recuerda "en particular a aquellos que habían luchado en la Guerra y que estaban aún vivos" en el momento del rodaje.

Finalmente, preguntado por qué le inspira para, en el actual contexto, seguir adelante, Ken Loach declara: "Somos un equipo y eso nos deja continuar. Llevo años intentando retirarme y mi equipo me hace trabajar".